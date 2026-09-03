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2 người đàn ông tử vong khi bắt cá trên sông Lại Giang vào đêm 1-9

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Sáng 3-9, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả 2 nạn nhân gặp nạn trên sông Lại Giang khi đi bắt cá vào đêm 1-9.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2-9, người dân phát hiện thi thể ông T.X.T. (SN 1993, trú khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn) tại đoạn sông gần bờ kè thuộc khu phố Bình Chương.

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Người dân đưa nạn nhân T.X.T. về với gia đình. Ảnh: Cấp cứu Ngọc Tư

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Đ.X.K. (SN 1985, trú cùng địa phương) tại khu vực giữa dòng sông.

Sau khi được tìm thấy, cả 2 nạn nhân được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự. Lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn cho biết, địa phương sẽ thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Như đã thông tin, vào sáng 2-9, Công an phường Bồng Sơn nhận được tin báo từ người dân về vụ việc nghi vấn chết người do đuối nước. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 1-9, ông Đ.X.K. và ông T.X.T. cùng ông Đ.V.M. (SN 1971, trú khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn) ngồi uống rượu tại nhà ông M.

Khoảng 30 phút sau, ông K. và ông T. rủ nhau xuống bờ sông Lại Giang đoạn trước nhà ông M. bơi xuồng thả lưới bắt cá. Đến khoảng 0 giờ ngày 2-9, ông M. không thấy hai ông K. và T. lên bờ nên thông báo cho gia đình tìm kiếm và sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Trong ngày 2-9, Công an phường Bồng Sơn phối hợp cùng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) huy động phương tiện, nhân lực cùng người dân tìm kiếm 2 nạn nhân.

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