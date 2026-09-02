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Tìm kiếm 2 người đàn ông nghi đuối nước khi đánh cá trên sông Lại Giang

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Sáng 2-9, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, tìm kiếm 2 người dân trên địa bàn nghi bị đuối nước khi đánh bắt cá trên sông Lại Giang (đoạn qua phường Bồng Sơn) vào đêm 1-9.

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Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tìm kiếm trên sông Lại Giang. Ảnh: Tuấn Anh

Thông tin ban đầu, sáng 2-9, Công an phường Bồng Sơn tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc khoảng 20 giờ ngày 1-9, ông Đ.X.K. (SN 1985) và ông T.X.T. (SN 1993, cùng trú khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn) dùng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, khu vực dọc bờ kè thuộc khu phố Bình Chương (phường Bồng Sơn).

Tuy nhiên đến sáng 2-9, cả 2 gia đình đều không thấy ông K. và ông T. trở về nên trình báo. Cho rằng có khả năng người thân bị đuối nước trong lúc bắt cá trên sông, gia đình đề nghị cơ quan chức năng, người dân hỗ trợ tìm kiếm.

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Người dân quan sát hoạt động tìm kiếm tại bờ kè sông Lại Giang sáng 2-9. Ảnh: V.T

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồng Sơn khẩn trương xác minh thông tin và phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) cùng người dân tìm kiếm trên sông Lại Giang.

Hiện lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện, nhân lực nỗ lực tìm kiếm tại khu vực nghi nạn nhân gặp nạn, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

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