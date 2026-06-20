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Một người bị đuối nước trong khi câu cá ở thủy điện Vĩnh Sơn

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Khi câu cá ở lòng hồ C, thủy điện Vĩnh Sơn (làng Kon Lanh Te, xã Đak Rong, tỉnh Gia Lai), 1 người đàn ông đã tử vong do đuối nước vì xuống hồ bắt cá mắc câu.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17-6, anh H.N.N. (SN 1992, trú tại thôn Suối U, xã Đak Rong) đi câu cá ở lòng hồ C, thủy điện Vĩnh Sơn. Trong quá trình câu cá, anh N. đã buộc dây kéo vào cần câu tay. Khi phát hiện cá mắc câu, anh xuống nước để kéo cá lên bờ.

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Lòng hồ thủy điện Vĩnh Sơn - nơi anh N. đi câu cá và bị đuối nước tử vong. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, địa hình trong khu vực tương đối phức tạp, có nhiều đá ngầm cùng độ sâu lớn nên anh N. đã bị trượt chân, chìm xuống vùng nước sâu và mất tích.

Thời điểm trên, chị Đ.T.T. (trú tại làng Kon Lanh, xã Đak Rong) phát hiện sự việc nên đã hô hoán cứu người và báo cho lực lượng Công an. Công an xã Đak Rong đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đến hiện trường.

Các lực lượng xã Đak Rong cùng với người dân địa phương sử dụng nhiều biện pháp như sử dụng xuồng lặn tìm, cào móc khu vực nghi nạn nhân mất tích.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể của anh N. đã được tìm thấy cách vị trí câu cá khoảng 30 m.

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