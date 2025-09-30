Phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn tại xã Đak Rong

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường Mẫu giáo Đak Rong, Trung tâm Y tế Kbang phối hợp với UBND xã Đak Rong phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: CTV

Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế Kbang; đại diện chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cùng 120 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở các thôn, làng trên địa bàn xã Đak Rong.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025 được tổ chức từ ngày 1 đến 7-10 với chủ đề "Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé", thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tuần lễ sẽ tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh, trẻ nhỏ.

Tại lễ phát động, 120 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn xã được phổ biến, tuyên truyền một số kiến thức về mang thai, làm mẹ an toàn; cách chăm sóc, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho mẹ và trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ…

Ngay sau lễ phát động, đoàn xe cổ động mang theo những khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ Làm mẹ an toàn'' diễu hành qua các tuyến đường chính của xã Đak Rong.

Sau lễ phát động, ngành chức năng tổ chức đoàn diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Làm mẹ an toàn” năm 2025 qua các tuyến đường tại xã Đak Rong. Ảnh: CTV

Song song đó, trong tuần lễ, các cấp ngành, địa phương sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe của bà mẹ- trẻ em; mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa nơi có nhiều phụ nữ còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế.