Gia Lai: Tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà chiếm 9,30%

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ Hội Phụ nữ, Trưởng Trạm Y tế và chuyên trách chăm sóc sức khỏe sinh sản các xã địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế-cho rằng: Trong nhiều năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, cùng sự nỗ lực của ngành Y tế, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ phụ nữ được khám thai ít nhất 4 lần trong 3 thời kỳ tăng từ 62,25% (năm 2024) lên 68,43% (vào 6 tháng đầu năm 2025). Tỷ lệ chăm sóc sau sinh tại nhà cũng tăng từ 62,69% (năm 2024) lên 63,54% (6 tháng đầu năm 2025).

Bên cạnh đó, từ năm 2023 đến nay, các dự án của UNFPA, UNICEF... đã chú trọng công tác truyền thông, thảo luận nhóm cho phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ, chồng, bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng của họ… nhằm tăng cường việc sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, khám thai định kỳ và lợi ích sinh con tại cơ sở y tế; qua đó, tác động tích cực đến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Y tế, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng sinh con tại nhà vẫn còn ở mức cao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Theo số liệu năm 2024, Gia Lai có 2.442 phụ nữ sinh con tại nhà, chiếm 9,07% tổng số ca sinh và 7 tháng đầu năm 2025 có 1.151 phụ nữ sinh con tại nhà, chiếm tỷ lệ 9,30%; tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà không được cán bộ y tế đỡ vẫn còn cao (năm 2024, chiếm 79,59% và 7 tháng năm 2025 chiếm 79,42%).

“Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai biến sản khoa, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của cả mẹ và bé, tác động đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số của tỉnh. Hội thảo này với mục tiêu quan trọng là nâng cao năng lực và tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế; sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp với ngành Y tế trong thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phân tích thực trạng tìm ra nguyên nhân và thảo luận về những khó khăn, thách thức, đề xuất các giải pháp toàn diện, phù hợp với địa phương, nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh”- Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại tỉnh Gia Lai; thực trạng sinh con tại nhà trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai; thực trạng và khó khăn đối với tình hình sinh con tại nhà của địa phương; thực trạng và khó khăn trong công tác phối hợp giữa chính quyền và ngành Y tế tại địa phương trong việc giảm tình trạng sinh con tại nhà và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, phân tích thực trạng, nguyên nhân sinh đẻ tại nhà; đánh giá các hoạt động can thiệp đã và đang được triển khai; vai trò của chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể… Qua đó, đề xuất các nhóm giải pháp phù hợp với địa phương; thống nhất các nội dung phối hợp, kế hoạch hành động giảm thiểu tình trạng đẻ tại nhà trên địa bàn tỉnh.