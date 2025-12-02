Ăn những loại thực phẩm nào giúp bạn sống thọ như người Nhật Bản?

Ngoài lối sống lành mạnh và hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả, chế độ ăn uống truyền thống của người Nhật được xem là yếu tố chủ chốt đóng góp vào sức khỏe dẻo dai và tuổi thọ vượt trội của họ.

Nhật Bản từ lâu đã được biết đến là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới.

Ngoài lối sống lành mạnh và hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả, chế độ ăn uống truyền thống của người Nhật được xem là yếu tố chủ chốt đóng góp vào sức khỏe dẻo dai và tuổi thọ vượt trội của họ.

Dưới đây là những nhóm thực phẩm phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Nhật mà bạn có thể học hỏi.

1. Cá - nguồn protein lý tưởng cho sức khỏe lâu dài

Cá, đặc biệt là những loại cá béo như cá hồi, cá saba (thu), cá ngừ, được tiêu thụ rất nhiều tại Nhật Bản.

Những loại cá này chứa hàm lượng lớn omega-3, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hỗ trợ chức năng não bộ và giảm viêm. Nhờ những lợi ích này, cá trở thành nguồn protein chính trong chế độ ăn uống của người Nhật, thay thế dần thịt đỏ vốn ít được ưu tiên.

2. Rong biển - kho báu dinh dưỡng từ đại dương

Các loại rong biển như wakame, kombu và nori thường xuyên xuất hiện trong các món ăn như canh miso, sushi, salad hay cơm nắm. Chúng rất giàu iốt tự nhiên, chất xơ hòa tan, vitamin A, C, K cùng các chất chống ôxy hóa. Với hàm lượng dinh dưỡng cao và ít calo, rong biển hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, cân bằng nội tiết tố và duy trì sức khỏe tuyến giáp.

3. Đậu nành và thực phẩm lên men - bí quyết bảo vệ hệ tiêu hóa

Đậu nành hiện diện trong đa dạng món ăn như đậu phụ (tofu), sữa đậu nành, miso hay natto. Natto và miso - hai món đậu nành lên men, đặc biệt giàu probiotic, giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, tăng cường tiêu hóa và nâng cao miễn dịch. Bên cạnh đó, đậu nành cung cấp protein thực vật chất lượng cao cùng isoflavone - hợp chất có lợi cho sức khỏe tim mạch và xương khớp.

4. Rau củ theo mùa - đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng

Người Nhật chú trọng sử dụng rau củ theo mùa và chế biến với những phương pháp đơn giản như hấp, luộc, hoặc ăn sống để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Các loại rau thường dùng bao gồm cải bó xôi, bắp cải, củ cải trắng daikon, khoai lang và bí đỏ. Rau củ chiếm tỷ lệ lớn trong bữa ăn Nhật, cung cấp lượng lớn chất xơ, vitamin cùng các chất chống ôxy hóa.

5. Trà xanh - vũ khí chống lão hóa hiệu quả

Trà xanh, đặc biệt là matcha, chứa hàm lượng cao chất chống ôxy hóa catechin, có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thúc đẩy trao đổi chất và ngăn ngừa quá trình lão hóa tế bào. Hơn thế nữa, thói quen uống trà hàng ngày giúp cơ thể được thư giãn và giảm căng thẳng - một yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe tinh thần.

6. Gạo nguyên cám và ngũ cốc - nguồn năng lượng bền vững

Ngoài gạo trắng, nhiều gia đình Nhật Bản chuyển sang sử dụng gạo lứt và các loại ngũ cốc như lúa mạch, hạt kê hay vừng trong bữa ăn hằng ngày. Những thực phẩm này cung cấp dồi dào chất xơ, duy trì đường huyết ổn định và bổ sung vitamin nhóm B. Năng lượng từ nguồn carbohydrate “tốt” này không chỉ giúp no lâu mà còn giảm nguy cơ thừa cân.

7. Hải sản khô và súp miso - lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng

Súp miso - món ăn nhẹ nhàng giàu probiotic, là một phần không thể thiếu trong bữa sáng của người Nhật. Kết hợp cùng hải sản khô để nấu nước dùng dashi vừa thơm ngon vừa cung cấp khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, đảm bảo khởi đầu một ngày mới đầy năng lượng và tốt cho tiêu hóa./.

