Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Theo đó, dứa chứa một enzyme tự nhiên gọi là bromelain, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa protein và giảm triệu chứng khó tiêu, đầy hơi. Đối với phụ nữ, đặc biệt là trong giai đoạn mang thai, việc tiêu hóa dễ dàng và hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn là vô cùng quan trọng.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là “người bạn vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Bromelain cũng có tác dụng kháng viêm, giúp giảm tình trạng viêm nhiễm và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.

Một số nghiên cứu còn cho thấy bromelain còn có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Mặt khác, với hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú, việc ăn dứa điều độ giúp cơ thể chống lại các gốc tự do-một trong những nguyên nhân gây tổn thương tế bào và hình thành ung thư.

Phụ nữ cũng nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao gấp 4 lần nam giới, đặc biệt là sau giai đoạn mãn kinh. Trong khi đó, vitamin C có nhiều trong dứa là dưỡng chất quan trọng giúp kích thích sản sinh tế bào tạo xương và bảo vệ xương khỏi tổn thương do oxy hóa.

Ngoài ra, vitamin C còn giúp củng cố hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và cảm cúm thông thường. Đối với phụ nữ thường xuyên đối mặt với công việc bận rộn và áp lực cuộc sống, việc duy trì sức đề kháng mạnh mẽ là điều vô cùng cần thiết.

Vitamin này còn có tác dụng làm đẹp da nhờ kích thích quá trình sản sinh collagen-yếu tố quan trọng giúp da căng mịn, đàn hồi và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Dứa có tác dụng làm đẹp da nhờ chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. Ảnh: Internet

Còn với các chị em đang theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh và mong muốn kiểm soát cân nặng, thì dứa cũng là một lựa chọn tuyệt vời để duy trì vóc dáng. Bởi lẽ, loại trái này có hàm lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều nước và chất xơ, giúp mang lại cảm giác no lâu hơn mà không cần tiêu thụ quá nhiều calo.

Ngoài ra, dứa có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể đào thải các chất độc và nước thừa qua hệ bài tiết. Điều này giúp ngăn ngừa hiện tượng phù nề, giữ nước-một vấn đề thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt là trong giai đoạn tiền kinh nguyệt.

Dù bổ dưỡng là vậy nhưng dứa vẫn có thể gây phản ứng không mong muốn nếu dùng không đúng cách. Do có tính axit cao, ăn quá nhiều dứa hoặc uống nước ép dứa thường xuyên có thể làm tăng triệu chứng ợ nóng, trào ngược dạ dày-thực quản.

Bên cạnh đó, bromelain trong dứa có thể làm tăng tác dụng của một số loại thuốc như thuốc kháng sinh, thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống trầm cảm. Người đang điều trị bằng các thuốc này nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung dứa vào chế độ ăn.