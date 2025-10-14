Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tăng tuổi thọ nhờ áp dụng phương pháp đi bộ kiểu Nhật

(GLO)- Các chuyên gia cho rằng, đi bộ không chỉ là hoạt động thể chất đơn giản mà còn là “liệu pháp vàng” giúp kéo dài tuổi thọ. Với phương pháp đi bộ kiểu Nhật-chú trọng nhịp thở, tư thế và sự đều đặn mỗi ngày, nhiều người đã cải thiện sức khỏe tim mạch, xương khớp và tinh thần một cách rõ rệt.

Theo đó, đi bộ kiểu Nhật còn gọi là đi bộ cường độ cao ngắt quãng. Đây là phương pháp tập luyện được các chuyên gia y học thể thao Nhật Bản phát triển nhằm kéo dài tuổi thọ và cải thiện chức năng tim mạch.

tang-tuoi-tho-nho-ap-dung-phuong-phap-di-bo-kieu-nhat.jpg
Phương pháp đi bộ kiểu Nhật giúp tăng tuổi thọ, sức khỏe dẻo dai. Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp này dựa trên nguyên tắc luân phiên giữa các giai đoạn đi nhanh và đi chậm, giúp cơ thể rèn luyện khả năng thích ứng linh hoạt với thay đổi cường độ vận động. Nhờ đó, người tập có thể tăng sức bền tim phổi, cải thiện tuần hoàn máu và nâng cao hiệu quả sử dụng oxy của tế bào.

Sự kích thích xen kẽ giữa 2 pha hoạt động giúp giảm huyết áp, giảm mỡ nội tạng, ổn định đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin-những yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch, đột quỵ và đái tháo đường type 2.

Ngoài ra, việc vận động có kiểm soát còn kích hoạt các enzym chống oxy hóa nội sinh, làm chậm quá trình lão hóa tế bào và bảo vệ chức năng nội mô mạch máu.

Với việc duy trì hoạt động thể chất ở mức phù hợp nhưng hiệu quả, đi bộ kiểu Nhật giúp cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh và trẻ lâu, từ đó tăng tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với phương pháp này, bạn cần đi bộ nhanh với cường độ cao trong 3 phút; tiếp đó đi bộ chậm với cường độ thấp trong 3 phút. Cứ thế, bạn lặp lại chu kỳ trên trong 30 phút và khoảng 4 buổi/tuần.

voi-phuong-phap-di-bo-kieu-nhat-nhieu-nguoi-da-cai-thien-suc-khoe-tim-mach-xuong-khop-va-tinh-than-mot-cach-ro-ret.png
Với phương pháp đi bộ kiểu Nhật, nhiều người đã cải thiện sức khỏe tim mạch, xương khớp và tinh thần một cách rõ rệt. Ảnh minh họa: M.T/AI

Trước khi thực hiện, người tập cần khởi động nhẹ 5-10 phút để làm nóng cơ, tăng lưu thông máu, giảm nguy cơ căng cơ và đau khớp. Khi đi bộ cần giữ tư thế thẳng, bước đi tự nhiên, đánh tay nhịp nhàng, giữ cho nhịp tim tăng nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Người mới bắt đầu chỉ nên tập 2-3 buổi/tuần và sau đó tăng dần để cơ thể thích nghi.

Khi đi bộ nên chọn giày thể thao có đệm tốt, tập ở bề mặt phẳng, tránh tập sau khi ăn no hoặc khi thời tiết quá nóng. Sau khi tập nên đi chậm 3-5 phút và giãn cơ nhẹ để phục hồi tuần hoàn và giảm đau mỏi.

Riêng những người bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc viêm khớp nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y học thể thao về phương pháp này.

