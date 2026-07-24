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Tuổi trẻ Công an Gia Lai nhận phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng

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(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 24-7, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Quỹ Lá Xanh tổ chức thăm hỏi, trao quà và nhận phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc.

Đoàn công tác đã đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng gồm: Nguyễn Thị Đây (95 tuổi), Nguyễn Thị Lứ (91 tuổi), Trịnh Thị Ân (97 tuổi) và Võ Thị Đào (92 tuổi). Tại mỗi gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, trao quà và kinh phí phụng dưỡng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

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Đoàn công tác đến thăm, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đào.

Sau khi nhận phụng dưỡng thêm 4 Mẹ trong đợt này, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai hiện đang phụng dưỡng 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh. Với sự đồng hành của Quỹ Lá Xanh, mỗi Mẹ được hỗ trợ kinh phí 2 triệu đồng/tháng; đồng thời được đoàn viên, thanh niên thường xuyên thăm hỏi, động viên vào các dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm.

Chương trình phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng được Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai duy trì thường xuyên nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong đoàn viên, thanh niên.

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