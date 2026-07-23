Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

(GLO)- Không chỉ miễn phí toàn bộ chi phí đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô cho hộ nghèo, Gia Lai còn là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai phương pháp đào tạo, sát hạch đặc biệt dành cho những học viên không biết chữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Mô hình mở thêm cơ hội để người nghèo có GPLX hợp pháp, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Lớp đào tạo, sát hạch, cấp GPLX hạng A1 cho các hộ nghèo xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: M.P

Mở thêm cơ hội cho người nghèo

Có mặt tại Trung tâm sát hạch lái xe Khánh Bảo (Công ty TNHH một thành viên Khánh Bảo, xã Chư Sê), anh Rơ Mah Kơ (SN 1996, trú thôn Tai Pêr, xã Ia Ko) không giấu được niềm vui khi cầm trên tay GPLX mô tô hạng A1.

Là hộ nghèo, nhiều năm qua, anh Kơ vẫn sử dụng xe máy đi làm rẫy, chở nông sản nhưng chưa từng có điều kiện học và thi GPLX. Tháng 11-2025, anh được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm sát hạch lái xe Khánh Bảo hỗ trợ miễn phí học, sát hạch và cấp GPLX.

“Không những được học miễn phí, tôi còn được hướng dẫn kỹ các quy định về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn. Có GPLX rồi, tôi yên tâm hơn khi đi làm, mỗi lần ra đường không còn lo bị xử phạt như trước nữa” - anh Kơ chia sẻ.

Những ngày này, chị Kpă Pin (SN 1986, trú làng Tok Roh, xã Chư Sê) đều đặn đến Trung tâm sát hạch lái xe Khánh Bảo học lý thuyết, luyện tập sa hình để chuẩn bị cho kỳ sát hạch GPLX hạng A1 sắp tới.

Chị Kpă Pin (làng Tok Roh, xã Chư Sê) luyện tập sa hình tại Trung tâm sát hạch lái xe Khánh Bảo để chuẩn bị cho kỳ sát hạch GPLX. Ảnh: Minh Phương

Do không biết đọc và biết viết nên việc tiếp cận kiến thức pháp luật về giao thông của chị gặp không ít khó khăn. Vì vậy, trung tâm đã bố trí chương trình giảng dạy riêng dành cho học viên không biết chữ, sử dụng hình ảnh trực quan, tăng thời lượng thực hành để giúp chị nắm vững kiến thức trước khi bước vào kỳ sát hạch.

“Lúc đầu tôi rất lo vì mình không biết chữ, song các thầy cô dạy bằng hình ảnh, hướng dẫn rất kỹ nên tôi hiểu dần. Những lúc rảnh tôi đều lên trung tâm tập lái để chuẩn bị cho kỳ sát hạch. Tôi mong sớm có GPLX để yên tâm đi làm và tự tin hơn khi tham gia giao thông” - chị Kpă Pin bộc bạch.

Anh Rơ Mah Kơ và chị Kpă Pin là 2 trong nhiều học viên được hưởng lợi từ mô hình do Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ sở đào tạo triển khai. Trong đó, hộ nghèo được miễn phí đào tạo, sát hạch và cấp GPLX; còn học viên không biết chữ được hỗ trợ phương pháp giảng dạy, ôn luyện và sát hạch phù hợp.

Giáo án riêng cho người không biết chữ

Theo bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khánh Bảo, từ tháng 11-2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 7 lớp đào tạo, sát hạch GPLX hạng A1 miễn phí cho hơn 470 hộ nghèo tại các xã Ia Ko, Bờ Ngoong, Ia Lâu, Ia Mơ, Bàu Cạn, Ia Púch và Chư Prông.

Trong số này có nhiều học viên là đồng bào dân tộc thiểu số không biết chữ. Đến nay đã có 237 học viên được cấp GPLX. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức sát hạch cho 205 học viên tại các xã Ia Pa, Ia Tul, Ia Ko và Phú Thiện.

Lực lượng CSGT dùng hình ảnh trực quan hướng dẫn học viên nhận biết biển báo, mô phỏng các tình huống giao thông thực tế trước kỳ thi sát hạch GPLX hạng A1. Ảnh: M.P

Theo bà Hà, khó khăn lớn nhất là giúp những học viên không biết chữ tiếp cận kiến thức pháp luật về giao thông. Vì vậy, giáo viên phải thay đổi phương pháp giảng dạy, tăng cường minh họa bằng hình ảnh, biển báo, mô phỏng các tình huống giao thông thực tế thay cho cách truyền đạt thông thường.

Đối với nhóm học viên này, trung tâm phối hợp với Phòng CSGT xây dựng giáo án riêng, tăng thời lượng thực hành và hướng dẫn từng bước để học viên nắm vững kiến thức tham gia sát hạch.

Tương tự, ông Phạm Xuân Bảo - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe (Công ty CP Xây dựng và Vận tải Gia Lai) cho biết, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phối hợp đào tạo, sát hạch GPLX miễn phí cho gần 100 hộ nghèo tại các xã Ia O và Kbang.

Trong đó có nhiều học viên là đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế về trình độ học vấn, thậm chí không biết chữ nên giáo viên phải hướng dẫn trực quan, tăng thời lượng thực hành. Nhờ phương pháp phù hợp, hầu hết học viên đều tiếp thu tốt và tự tin bước vào kỳ sát hạch.

Học viên là hộ nghèo tham gia kỳ thi sát hạch, cấp GPLX miễn phí tại xã Chư Prông. Ảnh: M.P

Mô hình nhân văn đầu tiên trong cả nước

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX, Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) đã khảo sát và nhận thấy nhiều hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện học, thi GPLX do khó khăn về kinh phí; trong đó có không ít người là đồng bào dân tộc thiểu số không biết chữ.

Đại tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng Phòng CSGT - cho biết, từ thực tế trên, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ rà soát hộ nghèo có nhu cầu học GPLX; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tổ chức ôn luyện đến hỗ trợ người dân trong suốt quá trình học tập và sát hạch.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ sở đào tạo miễn phí toàn bộ chi phí đào tạo, sát hạch và cấp GPLX mô tô cho hộ nghèo. Ảnh: M.P

Đối với học viên không biết chữ, Phòng CSGT phối hợp với các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình giảng dạy riêng, tăng cường hướng dẫn bằng hình ảnh, thực hành và tổ chức sát hạch lý thuyết theo hình thức vấn đáp với sát hạch viên là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, ngoài việc miễn 100% chi phí đào tạo, sát hạch và cấp GPLX cho hộ nghèo, lực lượng CSGT còn bố trí phương tiện đưa đón người dân ở vùng sâu, vùng xa đến khám sức khỏe, học và dự sát hạch; đồng thời, tạo điều kiện để những học viên không biết chữ được tiếp cận phương pháp học tập, sát hạch phù hợp.

Từ ngày 13-8-2025 đến nay, Phòng CSGT đã ban hành 9 kế hoạch, tổ chức thành công 9 kỳ sát hạch lái xe mô tô miễn phí cho 704 hộ nghèo tại 10 xã trên địa bàn tỉnh; trong đó 391 người đạt yêu cầu và được cấp GPLX miễn phí.

“Việc đồng hành cùng người dân từ khi đăng ký đến lúc được cấp GPLX không chỉ giúp người dân có thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng điều khiển xe mô tô không có GPLX và giảm nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” - Đại tá Ninh Thị Minh Hoa nhấn mạnh.

Đến nay, Gia Lai là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình sát hạch, cấp GPLX mô tô miễn phí cho hộ nghèo; đồng thời áp dụng phương pháp đào tạo, sát hạch phù hợp đối với học viên không biết chữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được mở rộng bằng nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ đào tạo, sát hạch, cấp GPLX miễn phí cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.