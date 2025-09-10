Danh mục
Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã đảo Nhơn Châu

MINH NGỌC
(GLO)- Sáng 9-9, tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lớp đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) miễn phí cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên đảo.

Hoạt động này do Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh, UBND xã Nhơn Châu, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc phối hợp tổ chức.

Sau lễ khai giảng, cán bộ Phòng CSGT đã thu nhận hồ sơ, hỗ trợ làm hồ sơ, khám sức khỏe miễn phí cho người dân tham gia. Đồng thời, tận tình hướng dẫn ôn luyện lý thuyết và thực hành trên sa hình để chuẩn bị cho buổi sát hạch chính thức vào ngày 19-9 đạt yêu cầu đề ra.

2.jpg
Cán bộ CSGT hướng dẫn thí sinh ôn luyện lý thuyết. Ảnh: M.N

Theo Thượng tá Lê Hồng Phương-Phó trưởng Phòng CSGT, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện không có GPLX xảy ra nhiều (23/53 vụ, chiếm 43,40% tổng số vụ).

Qua phân tích cho thấy, tỷ lệ người dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo trên 18 tuổi chưa có GPLX còn cao. Trong đó, nhiều trường hợp không biết chữ, nhận thức pháp luật còn hạn chế; thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nên khó khăn trong việc học tập, thi sát hạch cấp GPLX, dẫn tới việc tổ chức sát hạch cho số đối tượng này rất khó khăn.

Từ thực tế đó, Phòng CSGT đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với Công an các địa phương chủ động rà soát, lập danh sách công dân đang cư trú ổn định, đủ 18 tuổi trở lên nhưng chưa được cấp GPLX; đồng thời, làm rõ các trường hợp có hoàn cảnh nêu trên để có cơ sở thực hiện việc hỗ trợ toàn phần hoặc một phần, tùy theo nguồn lực vận động được và điều kiện cụ thể của từng đối tượng.

Qua vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn, Phòng CSGT đã tiếp nhận hàng trăm triệu đồng phục vụ cho kế hoạch này. Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, Công an Gia Lai là đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai thực hiện việc rà soát, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Được biết, sau đợt sát hạch, cấp GPLX miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã đảo Nhơn Châu, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tại nhiều nơi khác, nhất là ở các địa phương phía Tây tỉnh.

Mục tiêu đặt ra là mọi công dân đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đều được sát hạch và cấp giấy phép lái xe, góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn.

