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Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

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MINH PHƯƠNG

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đánh giá về kết quả giải quyết liên quan đến các khiếu nại của các hộ nhận khoán. Ảnh: M.P

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, tranh chấp, toàn bộ các hộ dân liên quan đã ký hợp đồng giao nhận khoán với Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai, chính thức khép lại vụ việc kéo dài.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đến ngày 17-7, tất cả 295/295 hộ dân đã hoàn tất ký kết hợp đồng giao nhận khoán, đạt 100%. Việc ký kết được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, công khai, thống nhất về diện tích, mức khoán, quyền và nghĩa vụ của các bên, tạo cơ sở pháp lý để người dân ổn định sản xuất lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá kết quả giải quyết vụ việc “đạt ngoài cả mong đợi”, bảo đảm hài hòa lợi ích của người nhận khoán và doanh nghiệp, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

UBND tỉnh cũng đã báo cáo kết quả giải quyết vụ việc đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Chư Sê tiếp tục tuyên truyền, quản lý chặt đất đai, trật tự xây dựng; Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai hoàn thiện phương án giao khoán, rút kinh nghiệm trong quá trình điều hành để tránh phát sinh vụ việc tương tự.

Đến nay, hơn 6 ha đất bị lấn chiếm đã được người dân giao trả cho Công ty để tái canh, trồng mới cà phê. UBND xã Chư Sê đã xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng với tổng số tiền 315 triệu đồng; Công an tỉnh cũng đã làm việc, giáo dục, răn đe 10 trường hợp có hành vi lôi kéo, kích động.

Theo UBND tỉnh, việc hoàn tất ký kết hợp đồng với 100% hộ nhận khoán không chỉ chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, người dân yên tâm gắn bó với vườn cây, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

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