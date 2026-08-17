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Xã An Nhơn Tây ra mắt mô hình “Họ đạo không ma túy”

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ĐINH YẾN
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(GLO)- Ngày 16-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động “Gia đình, dòng tộc, họ đạo không ma túy” và ra mắt mô hình “Họ đạo không ma túy”.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố các quyết định thành lập mô hình “Họ đạo không ma túy”. Mô hình có 744 thành viên là giáo dân Họ đạo Cù Lâm; Ban Điều hành gồm 12 thành viên.

Mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy xã An Nhơn Tây về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng An Nhơn Tây trở thành xã không ma túy vào năm 2027.

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Ra mắt Ban Điều hành mô hình "Họ đạo không ma túy". Ảnh: An Tây

Thông qua mô hình, các gia đình, dòng tộc và giáo dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy; chủ động tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

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