Máy bay Vietnam Airlines chở 287 người va quệt đuôi khi cất cánh, phải quay đầu

(GLO)- Chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines chở 287 người xuất hiện cảnh báo va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh sau khi cất cánh tại Munich (Đức), buộc tổ lái đưa máy bay quay lại sân bay. Toàn bộ hành khách và thành viên tổ bay an toàn.

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố liên quan chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15-8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).

Chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines gặp sự cố kỹ thuật tại Munich (Đức) vào ngày 15-8. Ảnh: T.L/TTO

Theo thông tin ban đầu, VN34 là chuyến bay từ Munich về Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Máy bay cất cánh lúc 11 giờ 57 phút UTC (13 giờ 57 phút giờ địa phương, 18 giờ 57 phút giờ Việt Nam).

Sau khi cất cánh, máy bay xuất hiện cảnh báo liên quan đến việc va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh, đồng thời có cảnh báo về áp suất lốp. Trước tình huống trên, tổ lái thông báo với kiểm soát viên không lưu và quyết định đưa máy bay quay trở lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Sau khi máy bay trở lại sân bay, tổ bay phối hợp với kiểm soát viên không lưu và lực lượng mặt đất đưa hành khách xuống máy bay bằng xe thang, di chuyển vào nhà ga an toàn. Máy bay được đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, đánh giá và phục vụ công tác điều tra sự cố.

Trên chuyến bay VN34 có 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay, tổng cộng 287 người. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, toàn bộ hành khách và thành viên tổ bay đều an toàn, không có người bị thương.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, đến chiều 16-8, toàn bộ hành khách đã được hãng sắp xếp phương án hành trình thay thế trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục hỗ trợ một số hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình phù hợp với tình hình thực tế. Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) quy định các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành quốc tế về điều tra tai nạn, sự cố tàu bay, nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân sự cố.

Cơ quan chức năng Việt Nam sẽ phối hợp, tham gia quá trình điều tra theo quy định. Cục Hàng không Việt Nam đang liên hệ với phía Đức, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng nước này sớm cung cấp thông tin về sự cố và quá trình điều tra để xác định nguyên nhân.