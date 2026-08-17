Gia Lai: BĐBP tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho học sinh

(GLO)- Chiều 16-8, Đồn Biên phòng Cát Khánh phối hợp với Đoàn xã Đề Gi, Trường Tiểu học Cát Minh và Trường Tiểu học Cát Tài tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn.

Tại chương trình, cán bộ Đồn Biên phòng Cát Khánh đã tuyên truyền, phổ biến cho 600 học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống đuối nước; nhận biết các nguy cơ mất an toàn khi vui chơi, tắm, bơi tại ao, hồ, sông, suối, biển và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ, chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp hè.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cát Khánh tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho các em học sinh.

Dịp này, các đơn vị phối hợp trao tặng quà động viên các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo không khí vui tươi, thiết thực trong hoạt động hè.

Hoạt động tuyên truyền nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng, chống đuối nước, góp phần hạn chế tai nạn thương tích và bảo vệ tính mạng trẻ em.