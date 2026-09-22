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Trung thu yêu thương đến với trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku

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(GLO)- Tối 21-9, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), MC Hoàng Nam phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương 2026” dành cho 50 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Tại chương trình, các em được thưởng thức màn múa lân - sư - rồng, các tiết mục văn nghệ, ảo thuật; giao lưu với ca sĩ Khánh Huy và tham gia các hoạt động vui chơi, phá cỗ, rước đèn Trung thu.

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Mâm cỗ Trung thu được trang trí đẹp mắt, tạo không gian ấm áp cho đêm hội. Ảnh: M.C

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng các em nhỏ cặp sách, đồ chơi, bánh kẹo. Đặc biệt, 9 phần quà được trao cho các em có thành tích học tập tốt nhằm động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực trong học tập.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 50 triệu đồng, do các đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp, tài trợ.

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9 phần quà được trao tặng cho các em có thành tích học tập tốt nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập. Ảnh: M.C
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Ban Tổ chức trao tặng cặp sách, đồ chơi, bánh kẹo cho các em nhỏ. Ảnh: M.C

Chương trình góp phần mang đến cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt 1 đêm Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

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