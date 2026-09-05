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Trao tặng hơn 70 chiếc xe đạp "Nâng bước em đến trường" cho học sinh Gia Lai

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
THANH TRIỆN
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(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Nâng bước em đến trường”, ngày 4-9, Lữ đoàn 280 phối hợp cùng Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá làng Bi đã trao tặng xe đạp cùng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sáng 4-9, Thiếu tướng Rah Lan Lâm - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Đại tá Đoàn Đình Long - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 280 cùng đại diện Ban Tổ chức đã trao 53 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh dân tộc thiểu số của Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu, Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ya Hội).

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Ban tổ chức trao 53 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Ya Hội. Ảnh: Thanh Triện

Cùng ngày, các đơn vị cũng đã trao 20 suất quà và 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Cửu An; 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó xã Ia Krêl; 1,5 tấn gạo và 20 triệu đồng tiền mặt cho trẻ em học bán trú Trường Mầm non Họa Mi (xã Đức Cơ).

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