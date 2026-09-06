Gia Lai: Trao tặng 1.050 suất quà cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 6-9, tại Trường Tiểu học và THCS số 2 Vĩnh Quang (xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Quang.

Trao tặng 700 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Quang. Ảnh: Kim Hường

Đồng hành cùng chương trình có nhóm Đạo tâm Cao Đài - Tòa thánh Tây Ninh và Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Hồng Phát Vĩnh Thạnh.

Chương trình đã trao tặng 700 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Quang, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Những phần quà giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cho năm học mới.

Đoàn trao tặng 300 suất quà cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Vĩnh Quang. Ảnh: Kim Hường

Dịp này, đoàn trao 300 suất quà cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Vĩnh Quang, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Ngoài ra, đoàn còn trao 50 suất quà cho các bệnh nhân nghèo và người mù trên địa bàn 3 xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Thịnh (mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng).

Tổng trị giá chương trình là 245 triệu đồng, do nhóm Đạo tâm Cao Đài - Tòa thánh Tây Ninh vận động, quyên góp thông qua sự kết nối của Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Hồng Phát Vĩnh Thạnh.