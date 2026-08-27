Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Trao quà cho học sinh khó khăn tại xã Gào và Ia O

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO NGỌC BẢO NGỌC THANH SÁNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-8, hàng trăm phần quà năm học mới đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An (xã Ia O), Trường Tiểu học và THCS Anh Hùng Wừu (xã Gào). 

Hoạt động trao quà nằm trong chuỗi chương trình “Đồng hành cùng em, hành trang đến trường” do Công ty TNHH SB Prodis và Công ty Xi măng Nghi Sơn tổ chức thường niên tại tỉnh Gia Lai, nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học mới.

Theo đó, tại mỗi trường, Ban Tổ chức đã trao hơn 200 phần quà gồm cặp sách chống gù, áo phao ấm, áo mưa, mũ và 10 chiếc xe đạp.

Dịp này, tại Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, đại diện Công an xã Ia O và Ban Tổ chức chương trình đã trao quà cho em Rơ Lan Siếu, là học sinh trong mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Công an xã Ia O.

tang-qua-cho-hoc-sinh-trong-chuong-trinh-me-do-dau-cua-cong-an-xa-ia-o.jpg
Đại diện Công an xã Ia O và Ban Tổ chức trao quà cho em Rơ Lan Siếu. Ảnh: Thanh Sáng

Theo kế hoạch, chương trình “Đồng hành cùng em, hành trang đến trường” sẽ tiếp tục trao quà hỗ trợ tại Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (phường An Phú), Trường Tiểu học và THCS Ia Mơ Nông (xã Ia Ly), Trường Tiểu học và THCS Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi và người dân khó khăn

Khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi và người dân khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Sáng 15-8, tại Trung tâm y tế An Nhơn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam và xã An Nhơn Tây.

Trao nhiều phần quà tại Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn”

Trao nhiều phần quà tại Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn”

Xã hội

(GLO)- Ngày 15-8, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Tơ Tung, Câu lạc bộ thiện nguyện Vì nụ cười trẻ thơ 72 (thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026

Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026

Từ thiện

(GLO)- Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) vừa tổng kết chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Kết quả, đơn vị đã tiếp nhận được hơn 10 tấn sách, giấy các loại.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

Xã hội

(GLO)- Chiều ngày 31-7, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Bình Dương và Chi bộ thôn An Phú, xã Bình Dương đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 6 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Võ Trọng Tấn (SN 1980), cha của cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh (SN 2018).

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

Từ thiện

(GLO)- Sáng 26-7, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn

Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn

Xã hội

(GLO)- Ngày 17-7, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Chi hội Bác ái Pleiku đã trao tiền hỗ trợ của Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) và nhà hảo tâm đến 2 bệnh nhân nghèo, khó khăn, bệnh nặng trên địa bàn tỉnh.

null