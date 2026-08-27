Trao quà cho học sinh khó khăn tại xã Gào và Ia O

(GLO)- Ngày 26-8, hàng trăm phần quà năm học mới đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An (xã Ia O), Trường Tiểu học và THCS Anh Hùng Wừu (xã Gào).

Hoạt động trao quà nằm trong chuỗi chương trình “Đồng hành cùng em, hành trang đến trường” do Công ty TNHH SB Prodis và Công ty Xi măng Nghi Sơn tổ chức thường niên tại tỉnh Gia Lai, nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học mới.

Theo đó, tại mỗi trường, Ban Tổ chức đã trao hơn 200 phần quà gồm cặp sách chống gù, áo phao ấm, áo mưa, mũ và 10 chiếc xe đạp.

Dịp này, tại Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, đại diện Công an xã Ia O và Ban Tổ chức chương trình đã trao quà cho em Rơ Lan Siếu, là học sinh trong mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Công an xã Ia O.

Đại diện Công an xã Ia O và Ban Tổ chức trao quà cho em Rơ Lan Siếu. Ảnh: Thanh Sáng

Theo kế hoạch, chương trình “Đồng hành cùng em, hành trang đến trường” sẽ tiếp tục trao quà hỗ trợ tại Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (phường An Phú), Trường Tiểu học và THCS Ia Mơ Nông (xã Ia Ly), Trường Tiểu học và THCS Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ).