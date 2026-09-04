Trao 182 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Pleiku và Diên Hồng

(GLO)- Ngày 4-9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai phối hợp với UBND các phường Pleiku, Diên Hồng tổ chức trao 182 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 phường, nhằm động viên các em trước thềm năm học 2026-2027.

Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, qua đó góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các gia đình một phần chi phí chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cho con em trước năm học mới.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai trao quà cho các em học sinh phường Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai, bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn hoạt động này góp thêm động lực để học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường, chăm chỉ học tập và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp".

Đại diện lãnh đạo UBND phường Pleiku và Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai tặng quà cho học sinh trên địa bàn phường. Ảnh: Hà Duy

Theo bà Nguyễn Thị Sen, trách nhiệm với cộng đồng là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc đồng hành, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn góp phần tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, phát triển.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Diên Hồng và Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai tặng quà cho các em học sinh trên địa bàn phường. Ảnh: Hà Duy

Trước đó, ngày 30-8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai phối hợp với UBND xã Gào trao 125 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.