Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Theo quy định mới, người có bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ luật được tham dự khóa đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư để trở thành luật sư công. Thời gian đào tạo là 12 tháng và người hoàn thành chương trình được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

Sáng 24-4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm thực hiện chế định luật sư công. Ảnh: Q.P/TTO

Tuy nhiên, không phải tất cả người muốn trở thành luật sư công đều phải trải qua khóa đào tạo này. Nghị định quy định các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư, trong đó có giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; người từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên theo các cấp độ được quy định.

Đáng chú ý trong nhóm nhân sự làm công tác pháp luật, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật cũng thuộc diện được miễn đào tạo nghề luật sư.

Cùng nhóm này còn có chuyên viên cao cấp, pháp chế viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp; chuyên viên chính, pháp chế viên chính, thanh tra viên chính và nghiên cứu viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

Ngoài miễn đào tạo, một số trường hợp còn được miễn tập sự hành nghề luật sư. Trong đó có giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; người từng giữ một số chức danh tư pháp, pháp lý ở cấp độ theo quy định và người đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp, pháp chế viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Đối với những người vẫn phải tập sự, thời gian tập sự được phân theo trình độ và kinh nghiệm. Người từng là chấp hành viên trung cấp, thẩm tra viên chính hoặc đang, đã giữ một số ngạch chính trong lĩnh vực pháp luật có thời gian tập sự 4 tháng.

Người có từ 10 năm kinh nghiệm ở một số ngạch chuyên môn hoặc từng là thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1 từ 10 năm trở lên tập sự 6 tháng; trường hợp dưới 10 năm tập sự 12 tháng.

Người tập sự phải là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân hoặc người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước; đồng thời đáp ứng yêu cầu về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tính liêm chính.

Nghị định 364/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-10-2026 và được thực hiện đến khi Nghị quyết 24/2026/QH16 của Quốc hội về thí điểm thực hiện chế định luật sư công hết hiệu lực.