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Giúp việc theo giờ 60.000-100.000 đồng: Vì sao ngày càng hút người làm?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Tuổi Trẻ, VnExpress)

(GLO)- Không cần gắn bó cả ngày với một gia đình, người lao động có thể nhận từng ca làm việc, chủ động sắp xếp thời gian và có cơ hội tăng thu nhập. Đây là những lý do giúp nghề giúp việc theo giờ ngày càng thu hút lao động, nhất là lao động tự do.

Theo Tuổi Trẻ, nhu cầu sử dụng dịch vụ giúp việc theo giờ đang tăng tại các thành phố lớn. Một nền tảng cung cấp dịch vụ cho biết hiện có hơn 15.000 cộng tác viên tại 21 tỉnh, thành ở Việt Nam và 3 quốc gia Đông Nam Á.

Giá dịch vụ giúp việc theo giờ trên nền tảng này dao động 80.000-120.000 đồng/giờ; vào buổi tối, cuối tuần hoặc lễ, Tết, thu nhập của cộng tác viên có thể tăng nhờ cơ chế giá theo nhu cầu.

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Ảnh minh họa internet

Đáng chú ý, nền tảng này cho biết một số cộng tác viên có thể đạt mức thu nhập khá cao nếu duy trì lịch làm việc đều đặn, chăm chỉ và nhận đánh giá tốt từ khách hàng. Do nhu cầu tăng nhanh, doanh nghiệp vẫn cần tuyển thêm hàng trăm cộng tác viên tại TP. Hồ Chí Minh.

Sức hút đầu tiên nằm ở sự linh hoạt. Thay vì làm việc cố định cả ngày hoặc ở lại nhà chủ, người làm có thể nhận từng công việc theo khung giờ phù hợp, sau đó tiếp tục nhận việc khác. Mô hình này đặc biệt phù hợp với lao động tự do, người cần chủ động thời gian chăm sóc gia đình hoặc muốn có thêm nguồn thu nhập. Tuổi Trẻ ghi nhận một số lao động chuyển từ công việc toàn thời gian sang làm theo giờ để có lịch làm việc linh hoạt hơn.

Thứ hai là nhu cầu thị trường đang mở rộng. Nhịp sống đô thị bận rộn, các gia đình trẻ có nhu cầu thuê người dọn dẹp, nấu ăn và thực hiện một số việc nhà thay vì tự làm toàn bộ. Một bài viết của Tuổi Trẻ tháng 8-2026 ghi nhận dịch vụ thuê người nấu ăn theo giờ với mức khoảng 90.000 đồng/giờ đang được một bộ phận người trẻ và hộ gia đình lựa chọn.

Công nghệ cũng góp phần thay đổi nghề giúp việc. Thay vì tìm việc chủ yếu qua người quen, người lao động có thể nhận việc thông qua ứng dụng, theo dõi lịch làm, đánh giá của khách hàng và xây dựng uy tín cá nhân. Theo Tuổi Trẻ, mức độ phổ cập Internet và điện thoại thông minh cùng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo điều kiện cho các dịch vụ gia đình đặt qua ứng dụng phát triển.

Pháp luật hiện hành quy định người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận về tiền lương trong hợp đồng; tiền lương theo công việc không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định. Việc trả lương theo giờ cũng là một hình thức được pháp luật quy định.

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