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Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát toàn bộ trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178

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Sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai sót trong thực hiện chính sách, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản số 9624/BNV-TCBC gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, yêu cầu rà soát toàn diện việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178.

Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178
Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178

Đây là động thái thực hiện theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số 8183/VPCP-TCCV ngày 14.8 về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Rà soát toàn bộ trường hợp đã giải quyết nghỉ việc

Theo Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan và địa phương phải rà soát tổng thể, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định 178, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67.

Việc rà soát phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Các cơ quan, địa phương cũng phải thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó thủ tướng.

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương được nêu tại văn bản của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ yêu cầu cung cấp thông tin về các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến việc thực hiện chính sách.

Đồng thời, các đơn vị phải làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác định đối tượng và tuân thủ trình tự, thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc đối với từng trường hợp.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ thẩm quyền quyết định và giải quyết chính sách nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 để có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan và địa phương, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện sai sót phải báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời, đúng quy định của Nghị định 178, Nghị định 67 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị phải báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Báo cáo kết quả rà soát phải được gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15.9. Trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan và địa phương, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nhiều trường hợp được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra sai sót

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Theo Kiểm toán Nhà nước, hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm toán đều có vi phạm, sai sót trong quá trình thực hiện chính sách.

Một số địa phương chưa ban hành đầy đủ tiêu chí, hướng dẫn đánh giá cán bộ, dẫn đến việc xác định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy chưa có cơ sở thống nhất. Một số nơi cũng chưa rà soát tổng thể chất lượng đội ngũ để xác định người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn vị trí việc làm.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều trường hợp được phê duyệt nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi chưa phù hợp quy định. Có trường hợp hồ sơ thể hiện cá nhân được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp nhưng vẫn được giải quyết nghỉ việc theo diện không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo báo cáo, tại Đồng Nai có 43 trường hợp, Đắk Lắk 45 trường hợp, Lâm Đồng 7 trường hợp và Gia Lai 3 trường hợp được Kiểm toán Nhà nước nêu. TP.HCM cũng có một số đơn vị có trường hợp cần rà soát.

Không chỉ việc xác định đối tượng, khâu tính toán và chi trả chế độ cũng được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai sót.

Kiểm toán Nhà nước đánh giá những vi phạm, sai sót này có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước. Do đó, cơ quan kiểm toán kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương khẩn trương thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn diện các trường hợp đã được giải quyết chính sách nhưng chưa được kiểm toán chi tiết.

Đồng thời, các cơ quan được yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Bộ Nội vụ, tính đến đầu tháng 12.2025, cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc theo Nghị định 178. Trong đó, 47.913 người ở T.Ư và 98.926 người ở địa phương.

Trong tổng số này, 71.610 người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, chiếm 48,77% và 75.237 người hưởng chính sách thôi việc.

Theo Thu Hằng (TNO)

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