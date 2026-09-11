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Doanh nghiệp tăng tuyển người mới vào nghề nhưng sinh viên vẫn khó tìm việc

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H.M (theo thanhnien, vneconomy)

(GLO)- Khảo sát xu hướng tuyển dụng mới nhất cho thấy, có tới 57% doanh nghiệp tại Việt Nam đang gia tăng tuyển dụng nhân sự mới vào nghề so với năm 2025, đặc biệt ở các vị trí kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin và dữ liệu. Xu hướng này diễn ra mạnh nhất trong ngành thông tin.

ManpowerGroup vừa công bố kết quả khảo sát xu hướng tuyển dụng mới nhất tại Việt Nam (được thực hiện từ ngày 1 đến 31-7, khảo sát được ManpowerGroup thu thập ý kiến từ gần 40.000 doanh nghiệp tại 42 quốc gia và vùng lãnh thổ).

Tại Việt Nam, trong số 285 doanh nghiệp được khảo sát, 52% dự kiến tăng tuyển dụng trong quý IV, 16% dự kiến giảm tuyển dụng và 32% có kế hoạch duy trì quy mô nhân sự hiện tại.

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Xu hướng tuyển dụng ở các vị trí kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và dữ liệu ngày càng tăng. Ảnh: Internet

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam tiếp tục gia tăng trong 3 tháng cuối năm 2026. Dữ liệu được thu thập từ 285 doanh nghiệp toàn quốc cho thấy triển vọng tuyển dụng ròng của Việt Nam cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông (APME) và toàn cầu. Trong đó, Việt Nam xếp thứ 3 trong khu vực APME và đứng thứ 11 trong số 42 thị trường được khảo sát trên toàn cầu.

Trong nhóm doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng cho biết, mở rộng hoạt động kinh doanh là lý do chính thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng. Ngược lại, trong nhóm doanh nghiệp dự kiến giảm tuyển dụng, việc giảm nhu cầu đối với một số vị trí do tự động hóa là nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất.

Có tới 52% doanh nghiệp thuộc nhóm này đưa ra lý do trên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khu vực APME (24%) và toàn cầu (22%). Điều này cho thấy tác động ngày càng rõ nét của tự động hóa đối với công tác hoạch định nguồn nhân lực và yêu cầu kỹ năng tại Việt Nam.

Theo đó, 2/5 doanh nghiệp trong nhóm này có xu hướng thắt chặt tuyển dụng khi phải tăng mức đóng bảo hiểm và lương tối thiểu. Bên cạnh đó, họ ưu tiên dồn ngân sách vào công cụ tự động hóa và AI thay vì tuyển thêm nhân sự.

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Đáng chú ý, khảo sát xu hướng tuyển dụng mới nhất cho thấy có tới 57% doanh nghiệp tại Việt Nam đang gia tăng tuyển dụng nhân sự mới vào nghề so với năm 2025. Xu hướng này diễn ra mạnh nhất trong ngành thông tin, nơi có 77% doanh nghiệp mở rộng tuyển dụng nhóm nhân sự mới vào nghề nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các kỹ năng công nghệ mới nổi.

Các vị trí được doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng nhân sự giai đoạn đầu sự nghiệp nhiều nhất bao gồm: Kỹ thuật (48%), phát triển mô hình và ứng dụng AI (37%), công nghệ thông tin và dữ liệu (37%).

Xu hướng này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của lực lượng nhân sự trẻ trong việc xây dựng nguồn nhân tài STEM (Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) tại Việt Nam.

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