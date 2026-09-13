Nhân viên y tế được hưởng phụ cấp đến 80%: Những ai thuộc diện cao nhất?

(GLO)- Chính phủ quy định 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, từ 30- 80%. Trong đó, mức cao nhất 80% được áp dụng cho một số công việc đặc thù và nhân viên y tế làm việc tại địa bàn khó khăn.

Theo Nghị định số 350/2026/NĐ-CP ngày 9-9-2026 của Chính phủ, phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức, người lao động làm công tác y tế được áp dụng theo 6 mức gồm: 30%, 40%, 50%, 60%, 70% và 80% tùy theo tính chất công việc, lĩnh vực chuyên môn và địa bàn công tác.

Chính phủ quy định 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, từ 30- 80%. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, mức 80% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế thường xuyên, trực tiếp trong một số lĩnh vực đặc biệt như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc và giải phẫu bệnh.

Mức phụ cấp này cũng áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở biên giới, hải đảo và tại các xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định.

Các mức còn lại được áp dụng tùy từng nhóm công việc. Mức 70% dành cho một số lĩnh vực như khám, điều trị, chăm sóc người bệnh phong, lao, bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, chăm sóc trẻ sơ sinh và một số công việc có tính chất đặc thù.

Mức 60% áp dụng đối với một số công việc liên quan đến bệnh truyền nhiễm, xạ trị, hóa trị, y học hạt nhân và phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng.

Mức 50% áp dụng đối với một số lĩnh vực như chăm sóc người khuyết tật nặng, gây mê hồi sức, bỏng, da liễu, nhi, chẩn đoán hình ảnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và dược lâm sàng. Mức 40% áp dụng đối với nhiều hoạt động chuyên môn y tế khác; trong khi mức 30% áp dụng đối với một số công việc như truyền thông, giáo dục sức khỏe, dân số và nhân viên y tế trường học tại cơ sở giáo dục công lập.

Theo quy định, phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức lương hiện hưởng và một số khoản phụ cấp liên quan theo quy định. Trường hợp một người được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp khác nhau thì chỉ được hưởng mức phụ cấp cao nhất, không cộng dồn các mức.

Nghị định số 350/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9-9-2026. Tuy nhiên, các mức phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1-1-2026.