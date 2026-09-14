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Đề án cải cách tiền lương sẽ báo cáo Chính phủ vào tháng 11

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Bộ Nội vụ dự kiến hoàn thiện đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) báo cáo Đảng ủy Chính phủ vào tháng 11.2026, trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào tháng 2.2027.

Bộ Nội vụ cho biết đang chủ trì xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH.

Đề án cải cách tiền lương sẽ báo cáo Chính phủ vào tháng 11. Ảnh: T.N
Đề án cải cách tiền lương sẽ báo cáo Chính phủ vào tháng 11. Ảnh: T.N

Hơn 2 triệu người được tăng lương

Trong 8 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ cho biết đã tham mưu trình Chính phủ ban hành nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang được tăng thêm 8% kể từ ngày 1.7.

Bộ cũng tham mưu trình Chính phủ dự án luật BHXH (sửa đổi), hướng tới mở rộng diện bao phủ, tăng số người được hưởng BHXH và xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bền vững.

Trong tháng 7 và tháng 8.2026, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo kế hoạch, thành lập tổ biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo T.Ư về cải cách tiền lương, BHXH và nhóm chuyên gia nòng cốt của đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV. Bộ cũng tổ chức tham vấn chuyên gia nhằm hoàn thiện đề cương và kế hoạch triển khai.

Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, tổng thể việc thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH. Trên cơ sở đó, Bộ xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH, đồng thời chuẩn bị dự thảo nghị quyết để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với chính sách tiền lương, nội dung đánh giá bao gồm mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở, bảng lương, chế độ phụ cấp và cơ chế tiền lương đối với nhiều nhóm đối tượng. Các nhóm được xem xét gồm khu vực công, lực lượng vũ trang, cơ quan tư pháp, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, ngân hàng, kiểm toán, thanh tra và khu vực doanh nghiệp.

Dự kiến trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tháng 2.2027

Song song với quá trình xây dựng đề án, Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương và BHXH. Dự thảo lần 1 dự kiến được xây dựng, hoàn thiện trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11.2026.

Đến tháng 12.2026, dự thảo sẽ được trình Ban Chỉ đạo, báo cáo Đảng ủy Chính phủ để tiếp thu, hoàn thiện. Dự thảo lần 2 dự kiến hoàn thành trong tháng 1.2027 và báo cáo Đảng ủy Chính phủ trong tháng 2.2027.

Theo lộ trình, trong tháng 2.2027, sẽ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét đề án và dự thảo nghị quyết. Đến tháng 3.2027, các nội dung này dự kiến được trình Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV.

Kế hoạch đặt mục tiêu hoàn thành quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết trong thời gian khẩn trương, làm cơ sở trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV xem xét.

Theo Thu Hằng (TNO)

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