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12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

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NHÃ UYÊN (theo ĐBND, Vietnam+)

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 27-9. Việt Nam đăng ký tranh tài ở 11 nghề, gồm: Cơ điện tử; Điện lạnh; Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD; Công nghệ may thời trang; Năng lượng tái tạo; Phay công nghệ cao; Tiện công nghệ cao; Sơn ô tô; Chăm sóc sức khỏe và xã hội; Lắp đặt điện; Công nghệ xe cơ giới hạng nặng.

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Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đây là những lĩnh vực đòi hỏi người học có tư duy sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, sự tỉ mỉ và độ chính xác cao. Các thí sinh chủ yếu là học sinh, sinh viên đến từ những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, đoàn Việt Nam đã triển khai chương trình huấn luyện với sự tham gia của các nhà trường, chuyên gia và doanh nghiệp. Một số nghề được đào tạo trong môi trường có máy móc, thiết bị tương đối gần với điều kiện sản xuất thực tế.

Trong đó, 2 nghề Phay CNC và Tiện CNC có sự phối hợp huấn luyện với Công ty TNHH DENSO Việt Nam. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đảm nhận huấn luyện các nghề Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Cơ điện tử và Điện lạnh. Nghề Công nghệ xe cơ giới hạng nặng có sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo chuyên ngành.

Đây là cơ hội để thí sinh, chuyên gia Việt Nam học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tiếp cận các xu hướng mới trong đào tạo kỹ năng nghề.

Những kinh nghiệm thu nhận từ kỳ thi quốc tế sẽ góp phần hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.

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