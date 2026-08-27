Sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi: Các trường hợp nào được trợ cấp 5 tháng lương/năm?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi thuộc diện quy định sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ trước hạn, thay cho mức 3 tháng như trước đây.

Theo Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26-8-2026 của Chính phủ, chính sách này áp dụng đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm, thuộc một số trường hợp được quy định cụ thể.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi được trợ cấp 5 tháng lương, thay cho mức 3 tháng lương hiện nay. Ảnh: Báo Nhân Dân

Trong đó, có sĩ quan dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền; sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý nhưng Quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng.

Chính sách cũng áp dụng với sĩ quan do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phải thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm chức vụ thấp hơn, có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Ngoài ra, sĩ quan được cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ Quân đội trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu cũng thuộc diện được hưởng.

Đặc biệt, sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Bên cạnh khoản trợ cấp 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ trước hạn, sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên còn được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu; từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm được thêm 0,5 tháng tiền lương.

Trường hợp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương.

Nghị định 338/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-9-2026; mức trợ cấp mới được áp dụng đối với trường hợp có quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi kể từ ngày này.