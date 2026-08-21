Tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại phường Bình Định

(GLO)- Ngày 20-8, tại tổ dân phố An Hòa, UBND phường Bình Định phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2026.

Tham gia phiên giao dịch việc làm có 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị tư vấn du học và doanh nghiệp cung ứng lao động do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai kết nối.

Quang cảnh phiên giao dịch việc làm lưu động. Ảnh: Đ.Y

Tại phiên giao dịch việc làm, 100 đoàn viên, thanh niên và người lao động được tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước; chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm; chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học.

Tại đây, các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu hơn 4.000 vị trí việc làm với đa dạng ngành nghề, mức thu nhập, điều kiện làm việc, chế độ tiền lương, phù hợp với từng độ tuổi, trình độ và tay nghề.

Bên cạnh tư vấn, người lao động còn được trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp, qua đó lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Kết thúc phiên giao dịch, 100 đoàn viên, thanh niên và người lao động được kết nối việc làm. Ảnh: Đ.Y

Kết thúc phiên giao dịch, 100 đoàn viên, thanh niên và người lao động được kết nối việc làm; trong đó, 20 lao động được doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp, 53 lao động nhận phiếu hẹn phỏng vấn.