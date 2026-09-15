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Nghỉ phép năm có còn được thanh toán tiền tàu xe?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, Dân Việt)

(GLO)- Từ năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không còn được áp dụng quy định cũ về thanh toán tiền tàu xe khi nghỉ phép năm theo Thông tư số 141/2011/TT-BTC và Thông tư số 57/2014/TT-BTC.

Thông tin này được Bộ Tài chính nêu tại Báo Điện tử Chính phủ ngày 10-9-2026, khi trả lời trường hợp một giáo viên công tác tại vùng cao tỉnh Lào Cai thắc mắc về việc có tiếp tục được thanh toán tiền nghỉ phép hè khi về quê hay không.

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Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không còn được áp dụng quy định cũ về thanh toán tiền tàu xe khi nghỉ phép năm. Ảnh: Phương Vi

Trước đây, Thông tư số 141/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 57/2014/TT-BTC, quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó có các khoản như tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi đi nghỉ phép hằng năm.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết Bộ luật Lao động năm 2019, thay thế Bộ luật Lao động năm 2012, đã bỏ quy định về tiền tàu xe khi nghỉ phép năm.

Do đó, hiện nay các cơ quan, đơn vị thực hiện theo Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2025, không thực hiện chế độ thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép.

Theo quy định về nghỉ hằng năm của Bộ luật Lao động, người lao động đủ điều kiện vẫn được nghỉ hằng năm và hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Người lao động cũng có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Đối với trường hợp nghỉ phép có thời gian đi đường, pháp luật hiện hành vẫn quy định nếu người lao động đi bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường thủy mà tổng số ngày đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm; chế độ này chỉ áp dụng cho một lần nghỉ phép trong năm.

Theo thông tin Bộ Tài chính nêu, chế độ tiền lương đối với những ngày nghỉ hằng năm chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết được thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2025 đối với các nhóm đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Đối với người lao động theo hợp đồng lao động, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định trường hợp thôi việc, mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền cho những ngày chưa nghỉ theo quy định.

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