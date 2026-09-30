Từ 15-11, tổ chức nước ngoài tuyển lao động Việt Nam phải làm gì?

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 371/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-11-2026.

Theo quy định mới, khi có nhu cầu tuyển người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý. Nội dung thông báo phải nêu rõ vị trí việc làm và số lượng người cần tuyển.

Từ 15-11, tổ chức nước ngoài tuyển lao động Việt Nam phải đăng tin trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Ảnh: Thu Hằng/TNO

Cùng với đó, thông tin tuyển dụng phải được công khai trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ vieclam.gov.vn, cổng thông tin việc làm hợp pháp khác, hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể trực tiếp tuyển dụng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức quản lý hỗ trợ tuyển dụng. Trường hợp được đề nghị, cơ quan, tổ chức quản lý thực hiện tuyển chọn, giới thiệu ứng viên theo mô tả công việc được cung cấp.

Về quản lý sau tuyển dụng, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động với người Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý. Thông báo phải có họ và tên, số định danh cá nhân, vị trí việc làm và thời điểm bắt đầu làm việc của người được tuyển dụng.

Quy định cũng đặt ra thời hạn đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý và nêu rõ lý do chấm dứt.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, cơ quan, tổ chức quản lý gửi văn bản xác nhận việc chấm dứt quản lý và hoàn trả hồ sơ cho người lao động theo quy định.

Kể từ thời điểm Nghị định số 371/2026/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về tuyển dụng, quản lý người Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP hết hiệu lực.

Riêng việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế và tư vấn pháp luật nước ngoài được thực hiện theo Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật có liên quan.