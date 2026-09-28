Doanh nghiệp cần sinh viên ngành nào nhất trong kỷ nguyên AI?

(GLO)- Sự phát triển của AI đang làm thay đổi thị trường lao động nhưng đồng thời mở ra nhu cầu lớn đối với nhân lực công nghệ, kỹ thuật và những công việc đòi hỏi chuyên môn sâu, khả năng sáng tạo hoặc tương tác trực tiếp với con người.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành công nghệ cốt lõi, được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, tài chính, y tế, giáo dục và quản trị xã hội. Sự thay đổi này kéo theo những dịch chuyển đáng chú ý về nhu cầu nhân lực, khi doanh nghiệp và tổ chức cần nhiều hơn những người có khả năng xây dựng, vận hành và khai thác các hệ thống công nghệ mới.

Sinh viên chương trình Công nghệ vi mạch bán dẫn tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hành trong phòng thí nghiệm. Ảnh: USTH/Dân trí

Theo báo cáo của GoHumanize, nhóm Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin đứng ở 2 vị trí đầu trong danh sách 5 nhóm ngành có triển vọng việc làm tốt trong kỷ nguyên AI.

Nghiên cứu phân tích hơn 100 nghề nghiệp thuộc 24 nhóm ngành, dựa trên các tiêu chí như mức lương trung vị, tốc độ tăng trưởng việc làm dự báo đến năm 2034, số việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp, nguy cơ tự động hóa và mức độ tương tác với con người.

Đối với Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin, tốc độ tăng trưởng việc làm tại Mỹ được dự báo gần 10%. Các công việc tiêu biểu gồm: phát triển phần mềm, phân tích an ninh mạng và nghiên cứu AI.

Dù mức độ rủi ro trước tự động hóa được đánh giá khoảng 53%, báo cáo cho rằng sự phát triển của AI cũng tạo thêm nhu cầu đối với nhân lực có khả năng thiết kế, vận hành và quản lý các hệ thống công nghệ mới.

3 nhóm ngành còn lại trong danh sách của GoHumanize là chăm sóc cá nhân và thẩm mỹ; kinh doanh và quản lý; kỹ thuật. Đáng chú ý, nhóm chăm sóc cá nhân và thẩm mỹ được đánh giá có khả năng chống chịu khá cao trước tự động hóa do công việc phụ thuộc nhiều vào tương tác trực tiếp, cảm nhận cá nhân và dịch vụ được cá thể hóa.

Trong khi đó, kinh doanh và quản lý vẫn cần những năng lực như lãnh đạo, hoạch định chiến lược, quản trị tổ chức và ra quyết định.

Ngành kỹ thuật được dự báo tăng việc làm khoảng 8% đến năm 2034, nhờ nhu cầu giải quyết các vấn đề phức tạp và đổi mới sáng tạo.

Ở góc độ hệ sinh thái AI, 4 nhóm ngành giữ vai trò then chốt gồm: công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu và an toàn thông tin.

Trong đó, vi mạch bán dẫn là nền tảng phần cứng của AI bởi mọi mô hình và ứng dụng đều phụ thuộc vào năng lực tính toán của chip. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên tham gia các công đoạn của chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn.

Công nghệ thông tin giữ vai trò trung tâm trong thiết kế kiến trúc hệ thống, phát triển phần mềm và vận hành hạ tầng số. Khoa học dữ liệu đảm nhiệm việc xử lý dữ liệu lớn, xây dựng mô hình dự đoán, học máy và khai thác tri thức từ dữ liệu; trong khi an toàn thông tin đóng vai trò bảo vệ hệ thống trước các nguy cơ tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu và vi phạm quyền riêng tư.