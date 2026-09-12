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Vì sao tài xế Grab kêu gọi tắt app?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Lao Động, Dân Việt)

(GLO)- Nhiều tài xế Grab tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh kêu gọi tắt ứng dụng, không nhận chuyến trong 2 ngày 12 và 13-9, cho rằng giá cước thấp trong khi các khoản phí, chiết khấu và chi phí vận hành khiến thu nhập thực nhận giảm.

Động thái này diễn ra trong lúc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát, xác minh các phản ánh liên quan chính sách giá, phí của Grab.

Tài xế phản ánh thu nhập giảm

Lời kêu gọi “tắt app” được lan truyền trong các cộng đồng tài xế Grab trên mạng xã hội. Theo phản ánh của một số tài xế, nguyên nhân chính là mức giá một số chuyến xe thấp, trong khi tài xế vẫn phải chịu các khoản chi phí như nhiên liệu, bảo dưỡng và khấu hao phương tiện.

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Mạng xã hội đang lan truyền các bài viết kêu gọi tài xế Grab tắt ứng dụng trong 2 ngày 12 và 13-9-2026. Ảnh: Tô Thế/Báo Lao Động

Một số tài xế cho biết mức tiền nhận được trên mỗi km hiện thấp hơn so với trước đây hoặc thấp hơn mức họ có thể nhận từ một số nền tảng khác. Có trường hợp tài xế ô tô cho biết phải làm việc 14-15 giờ mỗi ngày để duy trì mức thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh giá cước, vấn đề được tranh luận nhiều là cách tính các khoản phí và phần doanh thu tài xế thực nhận sau mỗi chuyến.

Theo thông tin được công bố, Grab hiện áp dụng tỷ lệ chiết khấu 20% đối với dịch vụ hai bánh và 25% đối với dịch vụ bốn bánh. Tuy nhiên, số tiền khách hàng thanh toán không đồng nhất với giá cước vận chuyển cơ bản, bởi có thể bao gồm phí nền tảng và các khoản phụ phí tùy dịch vụ, khu vực và thời điểm. Khoản tài xế thực nhận cũng còn liên quan đến chiết khấu, thuế, phí và các khoản khấu trừ theo chính sách áp dụng.

Một số tài xế chia sẻ các cuốc xe cho thấy chênh lệch đáng kể giữa số tiền khách trả và số tiền tài xế nhận được, từ đó cho rằng tỷ lệ khấu trừ thực tế cao.

Tuy nhiên, không thể lấy toàn bộ khoản chênh lệch giữa tiền khách thanh toán và tiền tài xế nhận được để đồng nhất với tỷ lệ chiết khấu của Grab. Hai khoản này được tính trên những cơ sở khác nhau và tổng tiền khách trả có thể bao gồm các loại phí, phụ phí ngoài cước vận chuyển cơ bản.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Grab cung cấp thông tin

Ngày 11-9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận một số phản ánh, kiến nghị của đối tác tài xế Grab liên quan chính sách giá cước đối với khách hàng và chính sách phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ đối với tài xế.

Trước đó, ngày 8-9, cơ quan này đã có giấy mời làm việc và văn bản đề nghị Công ty TNHH Grab cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ. Đồng thời, một số doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ gọi xe qua ứng dụng cũng được đề nghị cung cấp thông tin để phục vụ rà soát, đánh giá.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đang tiếp tục thu thập, xác minh thông tin. Nếu kết quả rà soát cho thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, cơ quan này sẽ xem xét điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Về phía Grab, doanh nghiệp cho biết hoạt động của nền tảng vẫn diễn ra bình thường và các chỉ số chất lượng dịch vụ được duy trì ổn định. Grab cho biết đang lắng nghe những trao đổi trong cộng đồng tài xế, đồng thời đánh giá các vấn đề được phản ánh.

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