Tài xế Grab kêu gọi tắt app, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc rà soát

(GLO)- Nhiều tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng (app), không nhận chuyến trong 2 ngày 12 và 13-9 để phản ánh giá cước, các khoản phí và thu nhập thực nhận. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cũng cho biết đang rà soát, xác minh các phản ánh liên quan chính sách giá, phí của Grab.

Cụ thể, những ngày qua, trên nhiều hội nhóm tài xế xuất hiện lời kêu gọi cùng tắt ứng dụng Grab, không nhận chuyến trong ngày 12 và 13-9. Nội dung chủ yếu nhằm phản ánh những vấn đề liên quan đến giá cước, các khoản phí và số tiền tài xế thực nhận sau mỗi chuyến xe.

Tài xế Grab chở khách. Ảnh: Quang Định/TTO

Theo phản ánh của tài xế, giá cước một số chuyến xe ở mức thấp trong khi họ vẫn phải tự chi trả nhiều khoản như nhiên liệu, bảo dưỡng, khấu hao phương tiện và thời gian di chuyển, chờ hoặc đến điểm đón khách.

Đơn cử, 1 trường hợp được chia sẻ là chuyến GrabBike Tiết Kiệm ngày 5-9 có quãng đường 18,53 km, tài xế nhận 46.900 đồng. Nếu chỉ tính theo quãng đường, số tiền này tương đương khoảng 2.530 đồng/km, chưa tính các chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, cách tính và phân bổ số tiền khách trả cho mỗi chuyến cũng đang được tài xế và hành khách quan tâm. Một trường hợp GrabCar có số tiền khách thanh toán 37.000 đồng, trong khi thu nhập tài xế được ghi nhận là 19.500 đồng.

Tuy vậy, phần chênh lệch không thể xem toàn bộ là khoản Grab thu, bởi còn liên quan đến các cấu phần như phí nền tảng, Ride Cover, thuế và các khoản khác.

Trước lời kêu gọi tắt app, Grab cho biết hoạt động vận hành dịch vụ vẫn diễn ra bình thường và doanh nghiệp đang “nghiêm túc đánh giá tình hình”.

Grab cũng đã ghi nhận các thông tin, thảo luận liên quan đến doanh nghiệp trên mạng xã hội, trong đó có cả thông tin giả mạo. Hãng khẳng định việc duy trì chất lượng dịch vụ cho người dùng và đảm bảo sinh kế của các đối tác, trong đó có tài xế, là những ưu tiên hàng đầu.

Doanh nghiệp cho hay sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi, phối hợp với các bên liên quan để duy trì hoạt động ổn định; đồng thời xem xét các giải pháp hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của đối tác tài xế.

Grab cũng khuyến nghị người dùng và tài xế theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của doanh nghiệp và những nguồn tin đáng tin cậy.

Đáng chú ý, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã nhận được một số phản ánh, kiến nghị của các đối tác tài xế Grab liên quan đến chính sách giá cước áp dụng đối với khách hàng và chính sách phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ áp dụng đối với tài xế.

Theo nội dung phản ánh được cơ quan này nêu, giá cước một số chuyến xe được cho là ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế phải chịu các chi phí đầu vào cùng các khoản phí, chiết khấu và khấu trừ do Grab áp dụng. Điều này được cho là ảnh hưởng đến số tiền thực tế tài xế nhận được.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có giấy mời làm việc và văn bản đề nghị Grab cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng đối với khách hàng và tài xế.

Cơ quan này đồng thời đề nghị một số doanh nghiệp khác cung ứng dịch vụ gọi xe qua ứng dụng tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về chính sách giá, phí áp dụng đối với hành khách và tài xế để phục vụ công tác rà soát, đánh giá.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá sự việc trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh và thông tin, tài liệu do các bên liên quan cung cấp. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, cơ quan này sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Cơ quan quản lý cũng đề nghị các doanh nghiệp cung ứng nền tảng gọi xe chủ động rà soát việc xây dựng, áp dụng chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ; bảo đảm tính công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, tài xế và người tiêu dùng.