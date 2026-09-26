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220 đoàn viên, người lao động xã Ia Băng được tư vấn, giới thiệu việc làm

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ĐINH YẾN
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(GLO)- Sáng 25-9, tại sân bóng thôn A Dơk Kông, UBND xã Ia Băng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2026.

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Đại diện hệ thống đào tạo ngôn ngữ và cung ứng nguồn nhân lực Quốc tế Power Plus Education tư vấn du học cho đoàn viên xã Ia Băng. Ảnh: Đinh Yến

Tham gia phiên giao dịch có 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị tư vấn du học và doanh nghiệp cung ứng lao động do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh kết nối.

Tại phiên giao dịch, 220 đoàn viên, thanh niên và người lao động xã Ia Băng được tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước; chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm; chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học.

Các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu hơn 4.000 vị trí việc làm với nhiều ngành nghề, mức thu nhập và điều kiện làm việc khác nhau, phù hợp với độ tuổi, trình độ, tay nghề của người lao động.

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Toàn cảnh phiên giao dịch việc làm xã Ia Băng. Ảnh: Đinh Yến

Bên cạnh được tư vấn, người lao động còn trực tiếp trao đổi với đại diện doanh nghiệp để tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng, chế độ tiền lương, môi trường làm việc; qua đó lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Kết thúc phiên giao dịch, 110 đoàn viên, thanh niên và người lao động được kết nối việc làm; trong đó 6 người được doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp và 13 người nhận phiếu hẹn phỏng vấn.

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