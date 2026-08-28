Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

(GLO)- Đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên hệ thống, người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau.

Theo Luật BHXH 2024, đối với người lao động điều trị ngoại trú, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là 1 trong những giấy tờ làm căn cứ đề nghị hưởng trợ cấp ốm đau.

Trường hợp đã được cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy nhưng doanh nghiệp chưa tra cứu được dữ liệu trên hệ thống BHXH, người lao động không nên chỉ chờ dữ liệu tự cập nhật.

Người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau. Ảnh minh họa: AI

Trước hết, cần kiểm tra các thông tin trên giấy như họ tên, số định danh cá nhân/mã số BHXH, ngày khám, thời gian được nghỉ và thông tin cơ sở khám chữa bệnh.

Nếu thông tin chính xác nhưng dữ liệu vẫn chưa hiển thị, người lao động nên liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh đã cấp giấy, đề nghị kiểm tra việc tạo lập, gửi hoặc liên thông dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Đồng thời, cần thông báo cho bộ phận nhân sự hoặc người phụ trách BHXH tại đơn vị để phối hợp kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ.

Theo quy định, dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được sử dụng để đối soát khi giải quyết chế độ. Trường hợp chưa có dữ liệu khám chữa bệnh trên hệ thống, cơ quan BHXH có thể phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh để xác minh thông tin.

Đáng chú ý, Điều 48 Luật BHXH 2024 quy định, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp ốm đau cho người sử dụng lao động chậm nhất 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người sử dụng lao động phải lập danh sách, kèm hồ sơ gửi cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; nếu không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Vì vậy, khi giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống, người lao động nên chủ động thực hiện 3 bước: kiểm tra thông tin trên giấy, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh kiểm tra việc liên thông dữ liệu và báo ngay cho doanh nghiệp để phối hợp xử lý.

Không nên để việc chậm đồng bộ dữ liệu kéo dài, nhất là khi pháp luật quy định thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau là 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc.