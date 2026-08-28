Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Lao động - Việc làm

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VBPL, BHXH Việt Nam)

(GLO)- Đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên hệ thống, người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau.

Theo Luật BHXH 2024, đối với người lao động điều trị ngoại trú, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là 1 trong những giấy tờ làm căn cứ đề nghị hưởng trợ cấp ốm đau.

Trường hợp đã được cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy nhưng doanh nghiệp chưa tra cứu được dữ liệu trên hệ thống BHXH, người lao động không nên chỉ chờ dữ liệu tự cập nhật.

giay-nghi-om-chua-len-he-thong-bhxh-nguoi-lao-dong-can-lam-gi-de-khong-cham-huong-che-do.png
Người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau. Ảnh minh họa: AI

Trước hết, cần kiểm tra các thông tin trên giấy như họ tên, số định danh cá nhân/mã số BHXH, ngày khám, thời gian được nghỉ và thông tin cơ sở khám chữa bệnh.

Nếu thông tin chính xác nhưng dữ liệu vẫn chưa hiển thị, người lao động nên liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh đã cấp giấy, đề nghị kiểm tra việc tạo lập, gửi hoặc liên thông dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Đồng thời, cần thông báo cho bộ phận nhân sự hoặc người phụ trách BHXH tại đơn vị để phối hợp kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ.

Theo quy định, dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được sử dụng để đối soát khi giải quyết chế độ. Trường hợp chưa có dữ liệu khám chữa bệnh trên hệ thống, cơ quan BHXH có thể phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh để xác minh thông tin.

Đáng chú ý, Điều 48 Luật BHXH 2024 quy định, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp ốm đau cho người sử dụng lao động chậm nhất 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người sử dụng lao động phải lập danh sách, kèm hồ sơ gửi cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; nếu không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Vì vậy, khi giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống, người lao động nên chủ động thực hiện 3 bước: kiểm tra thông tin trên giấy, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh kiểm tra việc liên thông dữ liệu và báo ngay cho doanh nghiệp để phối hợp xử lý.

Không nên để việc chậm đồng bộ dữ liệu kéo dài, nhất là khi pháp luật quy định thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau là 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027: Người lao động doanh nghiệp được áp dụng thế nào?

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027: Người lao động doanh nghiệp được áp dụng thế nào?

Lao động - Việc làm

(GLO)- Bộ Nội vụ vừa đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, có thể kéo dài 7 ngày hoặc 10 ngày liên tiếp đối với công chức, viên chức. Riêng người lao động trong doanh nghiệp, số ngày nghỉ sẽ do người sử dụng lao động quyết định theo Bộ luật Lao động, không mặc nhiên áp dụng 2 phương án này.

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Lao động - Việc làm

(GLO)- Công chức, viên chức và sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1-7: Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

Lao động - Việc làm

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng mức hưởng. Chính sách góp phần cải thiện đời sống của người hưởng, đồng thời củng cố vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

null