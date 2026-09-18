An Nhơn Tây: Khai giảng 2 lớp đào tạo nghề cho nông dân, cựu chiến binh

(GLO)- Sáng 18-9, tại Hội trường UBND xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên An Nhơn và Phòng Văn hóa-Xã hội khai giảng lớp sơ cấp nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà và lớp sửa chữa nông cơ.

Học viên học kiến thức, kỹ năng chăn nuôi gà an toàn để đảm bảo chăn nuôi phát triển. Ảnh: ĐVCC



Theo đó, mỗi lớp có 36 học viên là hội viên nông dân, cựu chiến binh và người lao động ở xã An Nhơn Tây từ đủ 15 tuổi thuộc các nhóm đối tượng theo quy định. Học viên được đào tạo miễn phí và hỗ trợ 30.000 đồng/ngày thực học.

Trong 3 tháng (9 đến 11-2026), học viên được kết hợp học lý thuyết với thực hành, tập trung vào những kiến thức, kỹ năng như chăn nuôi gà an toàn, nhận biết và phòng trị một số bệnh thường gặp; kiểm tra, sửa chữa máy móc, dụng cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Toàn cảnh khai giảng lớp học. Ảnh: ĐVCC

2 lớp đào tạo nghề thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.