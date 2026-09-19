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Xã Bình Khê kết nối hơn 3.000 vị trí việc làm với người lao động

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(GLO)- Ngày 17-9, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Bình Khê tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2026.

Theo đó, hơn 70 đoàn viên, thanh niên và người lao động tham gia phiên giao dịch được tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước; chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm và chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

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Hơn 70 đoàn viên, thanh niên và người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm lưu động. Ảnh: A.K

Các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu hơn 3.000 vị trí việc làm thuộc nhiều ngành nghề, với đa dạng mức thu nhập, điều kiện làm việc và chế độ tiền lương phù hợp với nhiều độ tuổi, trình độ và tay nghề.

Ngoài ra, người lao động còn được tư vấn về đào tạo nghề, việc làm trong nước và cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, Liên bang Nga...

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