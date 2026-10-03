Chính thức áp dụng mức phụ cấp công vụ 55% tính từ ngày 1-7-2026

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, cán bộ, công chức cấp xã được áp dụng mức phụ cấp công vụ 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), theo Nghị định số 381/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ngày 2-10-2026, quy định chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu. Nghị định có hiệu lực từ ngày 2-10-2026.

Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, phường được hưởng phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Ảnh: Bá Bính

Theo quy định mới, cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm sẽ được hưởng phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố, mức phụ cấp công vụ được quy định là 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Tuy nhiên, nếu tổng mức tiền lương, thu nhập tăng thêm của nhóm này thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng phần chênh lệch để bằng 55%. Như vậy, quy định mới không áp dụng một cách giống nhau về tỷ lệ phụ cấp đối với mọi trường hợp, mà có sự phân biệt theo việc cán bộ, công chức có được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm từ địa phương hay không.

Chế độ phụ cấp mới được áp dụng kể từ ngày 1-7-2026 và kéo dài đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện được hưởng mức 55% nhưng trong khoảng thời gian từ ngày 1-7 đến trước ngày Nghị định có hiệu lực đã nhận phụ cấp công vụ thấp hơn 55% thì được hưởng phần chênh lệch cho bằng mức 55%.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Một số khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp gồm thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài thuộc trường hợp hưởng 40% tiền lương; nghỉ không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên; nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; hoặc bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hằng năm của các địa phương. Khi cán bộ, công chức cấp xã thôi làm việc tại các cơ quan thuộc phạm vi Nghị định, việc hưởng phụ cấp công vụ chấm dứt từ tháng tiếp theo.

Nghị định 381/2026/NĐ-CP đồng thời bãi bỏ các quy định liên quan.