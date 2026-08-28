Miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp với đơn vị cung cấp suất ăn học sinh, sinh viên

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu triển khai ngay việc miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào trường học, nhằm góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.

Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, diễn ra vào ngày 27-8.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị Tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027. Ảnh nguồn taichinhdoanhnghiep.net.vn

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu các chính sách về thuế đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo; đồng thời triển khai ngay việc miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào trường học, bệnh viện. Mục tiêu là góp phần bảo đảm chất lượng suất ăn tại các cơ sở này.

Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh việc bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Trước đó, ngày 14-8-2026, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, trong đó yêu cầu tăng cường kiểm tra các bếp ăn tập thể, căng tin và cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu triển khai ngay việc miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào trường học. Ảnh ĐVCC

Theo Chỉ thị, Bộ Y tế được yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định về trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với hoạt động cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục; đồng thời tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn, căng tin trường học và các đơn vị cung cấp suất ăn.