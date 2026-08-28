Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp với đơn vị cung cấp suất ăn học sinh, sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu triển khai ngay việc miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào trường học, nhằm góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.

Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, diễn ra vào ngày 27-8.

thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-tong-ket-nam-hoc-2025-2026-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-hoc-2026-2027.jpg
Thủ tướng chủ trì Hội nghị Tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027. Ảnh nguồn taichinhdoanhnghiep.net.vn

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu các chính sách về thuế đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo; đồng thời triển khai ngay việc miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào trường học, bệnh viện. Mục tiêu là góp phần bảo đảm chất lượng suất ăn tại các cơ sở này.

Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh việc bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Trước đó, ngày 14-8-2026, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, trong đó yêu cầu tăng cường kiểm tra các bếp ăn tập thể, căng tin và cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học.

bua-an-truong-hoc.png
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu triển khai ngay việc miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào trường học. Ảnh ĐVCC

Theo Chỉ thị, Bộ Y tế được yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định về trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với hoạt động cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục; đồng thời tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn, căng tin trường học và các đơn vị cung cấp suất ăn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng giảm lãi suất, tiếp sức cho doanh nghiệp

Ngân hàng giảm lãi suất, tiếp sức cho doanh nghiệp

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chia sẻ cùng người dân và doanh nghiệp thông qua việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tung ra các gói tín dụng quy mô lớn với lãi suất hấp dẫn.

Bán hàng online nhận COD, chuyển khoản: Doanh thu được đối chiếu thế nào?

Bán hàng online nhận COD, chuyển khoản: Doanh thu được đối chiếu thế nào?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Bán hàng qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hay website, người kinh doanh có thể nhận tiền bằng chuyển khoản, COD, ví điện tử… Từ năm 2026, việc quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh ngày càng dựa trên dữ liệu từ nhiều nguồn, đòi hỏi người bán phải chủ động quản lý doanh thu.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp dịch vụ thương mại tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp dịch vụ thương mại tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án kinh doanh Khu liên hợp dịch vụ thương mại và Cửa hàng xăng dầu tại khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom), với vốn dự kiến 130 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Viện Dược liệu và Trường Sinh Group ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Viện Dược liệu và Trường Sinh Group ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 14-8, Viện Dược liệu và Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, tăng cường phối hợp trong nghiên cứu, phát triển vùng trồng, chế biến dược liệu và phát triển các sản phẩm từ dược liệu.

null