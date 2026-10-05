Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ sắp được giảm thuế và đơn giản cách tính

(GLO)- Hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm dự kiến vừa được giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026 và 2027, vừa được đơn giản hóa phương pháp tính thuế, giảm chi phí tuân thủ.

Bộ Tài chính đang triển khai các giải pháp cải cách chính sách thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, phù hợp hơn với quy mô và khả năng quản trị của từng nhóm hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Động thái này được kỳ vọng giảm đáng kể thời gian, chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc đồng thời giảm nghĩa vụ thuế và đơn giản hóa phương pháp tính được xem là bước hỗ trợ thiết thực đối với khu vực kinh doanh quy mô nhỏ. Ảnh: T.S

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, phương pháp tính thuế sẽ được thiết kế theo hướng đơn giản hóa, phù hợp với quy mô hoạt động và khả năng quản trị. Khi cách tính thuế minh bạch, dễ thực hiện hơn, người dân và doanh nghiệp sẽ thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ, đồng thời cơ quan thuế cũng dễ quản lý hơn.

Cùng với cải cách cách tính thuế, chính sách giảm thuế 30% cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm đang được khẩn trương triển khai. Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 diễn ra ngày 3-10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính nhanh chóng trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn chính sách này.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 43/2026/QH16, quy định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong các kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm, mức giảm 30% áp dụng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp trong cùng 2 năm.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, dự kiến khoảng 2,69 triệu hộ kinh doanh và hơn 865.000 doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng sẽ thuộc diện được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực kinh doanh, do đó, chính sách được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để duy trì và mở rộng hoạt động.

Dự thảo hướng dẫn cũng xác định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu trong năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng có thể kê khai số thuế được giảm cùng hồ sơ khai thuế.

Mức giảm được tính trên số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phụ thuộc phương pháp tính thuế.

Việc đồng thời giảm nghĩa vụ thuế và đơn giản hóa phương pháp tính được xem là bước hỗ trợ thiết thực đối với khu vực kinh doanh quy mô nhỏ. Bộ Tài chính cũng tiếp tục làm sạch dữ liệu mã số thuế, cải cách thủ tục gia nhập, hoạt động và rút khỏi thị trường, qua đó hướng tới môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí và nâng cao tính minh bạch.