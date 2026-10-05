Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ sắp được giảm thuế và đơn giản cách tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TNO, Dân trí)

(GLO)- Hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm dự kiến vừa được giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026 và 2027, vừa được đơn giản hóa phương pháp tính thuế, giảm chi phí tuân thủ.

Bộ Tài chính đang triển khai các giải pháp cải cách chính sách thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, phù hợp hơn với quy mô và khả năng quản trị của từng nhóm hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Động thái này được kỳ vọng giảm đáng kể thời gian, chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

ho-kinh-doanh-doanh-nghiep-nho-sap-duoc-giam-thue-va-don-gian-cach-tinh.jpg
Việc đồng thời giảm nghĩa vụ thuế và đơn giản hóa phương pháp tính được xem là bước hỗ trợ thiết thực đối với khu vực kinh doanh quy mô nhỏ. Ảnh: T.S

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, phương pháp tính thuế sẽ được thiết kế theo hướng đơn giản hóa, phù hợp với quy mô hoạt động và khả năng quản trị. Khi cách tính thuế minh bạch, dễ thực hiện hơn, người dân và doanh nghiệp sẽ thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ, đồng thời cơ quan thuế cũng dễ quản lý hơn.

Cùng với cải cách cách tính thuế, chính sách giảm thuế 30% cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm đang được khẩn trương triển khai. Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 diễn ra ngày 3-10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính nhanh chóng trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn chính sách này.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 43/2026/QH16, quy định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong các kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm, mức giảm 30% áp dụng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp trong cùng 2 năm.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, dự kiến khoảng 2,69 triệu hộ kinh doanh và hơn 865.000 doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng sẽ thuộc diện được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực kinh doanh, do đó, chính sách được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để duy trì và mở rộng hoạt động.

Dự thảo hướng dẫn cũng xác định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu trong năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng có thể kê khai số thuế được giảm cùng hồ sơ khai thuế.

Mức giảm được tính trên số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phụ thuộc phương pháp tính thuế.

Việc đồng thời giảm nghĩa vụ thuế và đơn giản hóa phương pháp tính được xem là bước hỗ trợ thiết thực đối với khu vực kinh doanh quy mô nhỏ. Bộ Tài chính cũng tiếp tục làm sạch dữ liệu mã số thuế, cải cách thủ tục gia nhập, hoạt động và rút khỏi thị trường, qua đó hướng tới môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí và nâng cao tính minh bạch.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1/10/1976 - 1/10/2026), đồng thời gắn biển công trình chào mừng. Dự lễ có lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc Gia Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, mua lại sản phẩm. Một số nhóm vàng được rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 2 hoặc 7 ngày, kim cương và trang sức kim cương vẫn thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

null