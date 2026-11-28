(GLO)- Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ Ba2 lên Ba1, triển vọng “Ổn định”. Kết quả này góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, mở rộng cơ hội huy động vốn và khẳng định những cải thiện về nền tảng kinh tế, thể chế của Việt Nam.

Moody’s Ratings vừa nâng mức xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của Chính phủ Việt Nam từ Ba2 lên Ba1, triển vọng “Ổn định”. Theo thang xếp hạng của Moody’s, Ba1 chỉ còn cách ngưỡng đầu tư (Investment Grade) một bậc.

Quyết định nâng hạng phản ánh những cải thiện về chất lượng thể chế, hiệu quả điều hành chính sách và khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài. Quá trình cải cách bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh được đánh giá là những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, củng cố vị thế trên thị trường quốc tế. Ảnh: Thế Anh/NDO

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với tăng trưởng GDP 9% trong 9 tháng đầu năm 2026. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 10 tháng tăng 74% so với cùng kỳ, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử và bán dẫn.

Việc nâng xếp hạng tín nhiệm có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng huy động vốn của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Mức tín nhiệm cao hơn góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn dài hạn, đồng thời mở ra cơ hội cải thiện chi phí vay vốn đối với Chính phủ và doanh nghiệp, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và mức độ tín nhiệm của từng chủ thể.

Đối với thu hút đầu tư, xếp hạng tín nhiệm quốc gia được cải thiện cũng là tín hiệu tích cực về môi trường kinh tế, chính sách và mức độ an toàn của thị trường, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Dù vậy, Ba1 vẫn thuộc nhóm xếp hạng dưới mức đầu tư của Moody’s. Việt Nam cần thêm một bậc để đạt ngưỡng Investment Grade. Triển vọng “Ổn định” cho thấy đánh giá của Moody’s về các yếu tố hỗ trợ và rủi ro hiện tương đối cân bằng.

Việc nâng hạng là sự ghi nhận những nỗ lực cải cách và củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng thể chế, minh bạch thông tin, kiểm soát rủi ro tài chính và duy trì tăng trưởng bền vững, hướng tới nâng cao vị thế Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế.