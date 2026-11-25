(GLO)- Trong nền kinh tế thị trường, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ nằm ở vốn, công nghệ hay thị phần mà còn được tạo dựng từ những giá trị bền vững: chữ tín, sự trân trọng người lao động, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Tại Gia Lai, nhiều doanh nghiệp đang định hình bản sắc riêng từ những giá trị ấy, xem văn hóa là nền tảng quản trị và động lực phát triển dài hạn.

Sản phẩm tốt giúp thương hiệu được biết đến, nhưng để tạo dựng vị thế lâu dài, doanh nghiệp phải chinh phục niềm tin của khách hàng, đối tác và người lao động. Niềm tin ấy được xây dựng từ chất lượng sản phẩm, việc giữ cam kết và chia sẻ lợi ích trong chuỗi giá trị.

Từ chữ tín đến sức mạnh thương hiệu

Trong ngành hàng cà phê, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú) chú trọng xây dựng liên kết lâu dài với người trồng cà phê. Bên cạnh thu mua, chế biến và xuất khẩu, doanh nghiệp còn tổ chức vùng nguyên liệu, hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn, xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng truy xuất nguồn gốc.

Ngày 15-8-2024, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp ký kết chương trình hợp tác với Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai sản xuất cà phê bền vững giai đoạn 2024-2028.

Chương trình tập trung tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nông dân canh tác theo tiêu chuẩn xuất khẩu, xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, kết nối bao tiêu sản phẩm.

Hằng năm, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú) tổ chức gặp mặt, tặng quà và vinh danh các nông hộ liên kết tiêu biểu. Ảnh: H.D

Ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp - cho hay: Tính đến năm 2026, Vĩnh Hiệp đã liên kết với khoảng 20.000 hộ nông dân, đưa cà phê đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tháng 7-2026, doanh nghiệp được HR Asia Magazine vinh danh với danh hiệu “Best Companies to Work for in Asia 2026” (Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026).

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, nhất là Quy định của Liên minh châu Âu về chống mất rừng và suy thoái rừng (EUDR), Vĩnh Hiệp chú trọng quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chuỗi cung ứng.

Ông Hiệp cho rằng, tuân thủ EUDR không phải trách nhiệm riêng của doanh nghiệp hay nông dân mà là yêu cầu chung của toàn bộ chuỗi cung ứng.

“Chữ tín không chỉ nằm ở việc thực hiện đúng cam kết với khách hàng, đối tác mà còn ở trách nhiệm chia sẻ lợi ích với người sản xuất. Khi người nông dân được hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cũng có thêm nền tảng để duy trì nguồn nguyên liệu ổn định và sức cạnh tranh trên thị trường” - ông Hiệp chia sẻ.

Nếu chữ tín tạo dựng niềm tin thì đổi mới sáng tạo giúp doanh nghiệp duy trì sức sống và khả năng thích ứng. Đây cũng là hướng đi mà Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (phường Pleiku) kiên trì theo đuổi.

Được thành lập năm 2004, doanh nghiệp tập trung nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược, đồng thời phát triển sản phẩm phục vụ nông nghiệp và đời sống.

Ông Phan Thanh Thiên - Tổng Giám đốc công ty - cho rằng: Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, uy tín không chỉ đến từ mẫu mã hay quảng bá mà được quyết định bởi chất lượng, tính an toàn và trách nhiệm với người tiêu dùng. Vì vậy, Trường Sinh chú trọng đầu tư nghiên cứu công nghệ và kiểm soát chất lượng, song song với phát triển sản phẩm mới.

Cũng trong lĩnh vực dược phẩm, Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (phường Quy Nhơn Nam) xây dựng bản sắc doanh nghiệp trên nền tảng chất lượng, con người và đổi mới sáng tạo.

Điểm nhấn là hệ giá trị cốt lõi Tâm - Trí - Tiến, được cụ thể hóa trong sổ tay văn hóa và quy tắc ứng xử. Trong đó, chữ Tâm đề cao sự minh bạch, trung thực, giữ cam kết; chữ Trí coi trọng tri thức, chuyên môn và sáng tạo; chữ Tiến thể hiện tinh thần đổi mới, cải tiến không ngừng.

Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (phường Quy Nhơn Nam) ứng dụng công nghệ hiện đại và tự động hóa trong hoạt động sản xuất dược phẩm. Ảnh: ĐVCC

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định, doanh nghiệp chú trọng đầu tư công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tin cậy và quan tâm đời sống người lao động.

Những giá trị này được cụ thể hóa trong hoạt động quản trị, sản xuất và chăm lo người lao động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực chế biến nông sản, Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO, xã Mang Yang) xây dựng lợi thế từ sự gắn kết giữa nhà máy và vùng nguyên liệu.

Đi vào hoạt động từ năm 2019, Trung tâm chế biến rau quả DOVECO Gia Lai được đầu tư 3 dây chuyền tự động hóa, chế biến nước quả cô đặc và nước quả tự nhiên, rau quả đông lạnh, rau quả đóng hộp, với tổng công suất thiết kế 52.000 tấn sản phẩm/năm.

Sơ chế rau quả tại Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (xã Mang Yang). Ảnh: ĐVCC

Cùng với đầu tư chế biến, doanh nghiệp phát triển vùng trồng dứa, chanh dây, chuối và nhiều loại nông sản; liên kết với nông dân thông qua tổ hợp tác, HTX và hợp đồng thu mua.

Mạng lưới liên kết từng đạt hơn 500 hộ dân, trên diện tích gần 4.000 ha tại nhiều địa phương trong tỉnh và khu vực Tây Nguyên. Sự gắn kết này vừa bảo đảm nguồn cung cho sản xuất, vừa góp phần tạo sinh kế cho nông dân.

Văn hóa tạo nên sức mạnh nội sinh

Từ thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp, có thể thấy, văn hóa doanh nghiệp không có một khuôn mẫu chung. Đó có thể là chữ tín và tinh thần hợp tác, đổi mới sáng tạo, là trách nhiệm với người lao động, người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường.

Điều quan trọng là những giá trị này phải được cụ thể hóa thành nguyên tắc ứng xử, hiện diện nhất quán trong quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 26-6-2026, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1157/QĐ-TTg về khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới.

Vùng nguyên liệu của Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao DOVECO (xã Mang Yang). Ảnh: ĐVCC

Khung chuẩn mực hướng đến xây dựng đội ngũ doanh nhân liêm chính, tôn trọng con người, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng, người tiêu dùng; đồng thời gắn văn hóa kinh doanh với quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 1.000 doanh nghiệp áp dụng khung chuẩn mực này.

Theo bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số và cạnh tranh ngày càng gay gắt, văn hóa doanh nghiệp đã trở thành nền tảng tạo nên sức cạnh tranh và năng lực phát triển bền vững.

“Doanh nghiệp muốn đi đường dài không chỉ cần vốn, công nghệ, thị trường mà phải xây dựng được những giá trị cốt lõi, trong đó chữ tín, đạo đức kinh doanh, tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng con người được đặt lên hàng đầu.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục khuyến khích, kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, chuyên nghiệp, nhân văn; đồng thời lan tỏa những mô hình, điển hình thực hiện tốt” - bà Sen cho hay.

Đối với Gia Lai, địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và đang mở rộng không gian phát triển công nghiệp, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp càng có ý nghĩa thiết thực.

Lợi thế về tài nguyên, vị trí địa lý và chính sách thu hút đầu tư chỉ có thể phát huy hiệu quả khi song hành với năng lực quản trị, tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp.

Chính những giá trị văn hóa được duy trì trong từng quyết định, hành động sẽ góp phần tạo dựng thương hiệu và củng cố nền tảng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.