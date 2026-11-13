Tồn kho xăng dầu vượt 500%, 15 đơn vị thuộc Tập đoàn Dương Đông có dấu hiệu găm hàng

(GLO)- Thanh tra Chính phủ phát hiện 15/19 đơn vị thuộc hệ thống Tập đoàn Dương Đông có lượng xăng tồn kho vượt mức quy định, có nơi cao hơn 500% so với bình quân 3 tháng trước đó. Đáng chú ý, doanh nghiệp có 51 tháng không bảo đảm mức dự trữ xăng dầu tối thiểu.

Thanh tra Chính phủ vừa công khai Kết luận thanh tra số 768/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty CP Tập đoàn Dương Đông.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm, trong đó có dấu hiệu găm hàng, không bảo đảm dự trữ xăng dầu bắt buộc và những bất thường trong công tác quản lý hàng tồn kho.

Đáng chú ý, qua phân tích bảng kê tồn kho xăng dầu theo ngày trong tháng 3-2026, Thanh tra Chính phủ xác định có 15/19 đơn vị thuộc hệ thống Tập đoàn Dương Đông có lượng xăng tồn kho vượt từ 150% đến trên 500% so với lượng tồn kho trung bình của 3 tháng liền kề trước đó. Số ngày có dấu hiệu vi phạm tại các đơn vị dao động từ 5-31 ngày trong tháng.

1 cây xăng trong hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty CP Tập đoàn Dương Đông. Ảnh: Website của Tập đoàn Dương Đông/TTO

Theo quy định được viện dẫn trong kết luận thanh tra, hành vi găm hàng trong kho với lượng hàng tồn vượt quá 150% so với mức bình quân của 3 tháng liền kề trước đó thuộc diện bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt tiền được xác định từ 40-60 triệu đồng, đồng thời có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 3-6 tháng.

Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản, chuyển hồ sơ vụ việc đến Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Một vấn đề đáng chú ý khác là việc Tập đoàn Dương Đông không duy trì đầy đủ mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định. Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 3-2026, trong cả 51 tháng được kiểm tra, doanh nghiệp đều có một hoặc nhiều ngày duy trì mức dự trữ thấp hơn quy định đối với 2 mặt hàng xăng RON 95-III và dầu diesel.

Hành vi không duy trì hoặc duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc thấp hơn mức tối thiểu theo quy định thuộc trường hợp bị xử phạt từ 120-140 triệu đồng. Thanh tra Chính phủ cũng đã lập biên bản và chuyển hồ sơ đến Bộ Công Thương để xem xét, xử lý.

Không chỉ bất thường về tồn kho, hoạt động hạch toán nhập, xuất xăng dầu tại doanh nghiệp còn bộc lộ những chênh lệch lớn. Qua kiểm tra thực tế tại 16 kho và đối chiếu dữ liệu trên phần mềm kế toán, cơ quan thanh tra phát hiện số tồn kho lũy kế tại thời điểm ngày 31-3-2026 thể hiện kho nguồn hàng của doanh nghiệp âm gần 123 triệu lít xăng dầu.

Đáng chú ý, số liệu nhập, xuất xăng dầu trên báo cáo tài chính lớn hơn số liệu theo bảng kê hóa đơn, tờ khai hải quan đã kê khai thuế. Trong đó, lượng nhập chênh lệch khoảng 21 triệu lít, lượng xuất chênh lệch khoảng 102 triệu lít, tổng giá trị tương đương khoảng 2.078 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định, những bất thường này có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán. Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra còn phát hiện một số giao dịch mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Công ty Dương Đông là một trong những "ông lớn" về kinh doanh xăng dầu. Ảnh: DDS Petro/VnE

Ngoài ra, kết luận thanh tra còn chỉ ra những hạn chế trong việc trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong các năm 2022, 2023 và quý I/2026, số tiền trích lập quỹ thấp hơn khoảng 5,4 tỷ đồng, trong khi số tiền chi sử dụng quỹ cao hơn khoảng 71,7 tỷ đồng so với thực tế tính theo quy định.

Tập đoàn Dương Đông được thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 750 tỷ đồng, với 17 công ty thành viên, 7 chi nhánh, 45 tổng đại lý, đại lý và 34 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Doanh nghiệp còn sở hữu 17 tàu vận tải xăng dầu, 40 xe đầu kéo, xe bồn và 5 kho chứa với tổng dung tích hơn 44.800 m³.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 15-12-2026.