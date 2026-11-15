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Online Friday 2026 có gì hấp dẫn?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Công Thương, VGP)

(GLO)- Với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”, Online Friday 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 16-12 trên phạm vi toàn quốc, với nhiều hoạt động mua sắm, trải nghiệm công nghệ, livestream, tư vấn kinh doanh số và kết nối doanh nghiệp.

Ngày 14-11, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12-12 và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam - Online Friday 2026.

Theo Ban tổ chức, chương trình năm nay được triển khai với sự phối hợp của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), TikTok Shop Việt Nam, Shopee Việt Nam và các đơn vị liên quan.

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Online Friday đã trở thành một trong những chương trình thường niên có quy mô lớn nhằm thúc đẩy mua sắm trực tuyến, quảng bá hàng hóa Việt Nam và kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng trên môi trường số. Ảnh: Chụp màn hình

Điểm nhấn là không gian trải nghiệm và kết nối trực tiếp tại Bảo tàng Hà Nội trong hai ngày 10 và 11-12, với khoảng 150 ô gian hàng tiêu chuẩn và 8 phiên hội thảo chuyên đề. Không gian được bố trí thành 5 khu vực chính, gồm: khu gian hàng, sân khấu chính, E-commerce Clinic (tư vấn thương mại điện tử), khu livestream và khu trải nghiệm ưu đãi O2O (kết nối mua sắm trực tuyến với trực tiếp).

Tại khu gian hàng, người tham quan có thể tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm hàng Việt, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, thương hiệu chính hãng và giải pháp thương mại điện tử. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác và tiếp cận người tiêu dùng.

Trong khi đó, khu E-commerce Clinic tập trung tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà bán hàng về hoạt động kinh doanh trực tuyến. Khu livestream tạo điều kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số; còn khu trải nghiệm O2O kết nối hoạt động mua sắm trực tuyến với trải nghiệm trực tiếp.

8 phiên hội thảo chuyên đề sẽ tập trung vào những vấn đề thiết thực như kết nối nền tảng, thanh toán và logistics; vận hành gian hàng trực tuyến; livestream bán hàng Việt; đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử; cập nhật quy định pháp luật; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh doanh; thương mại điện tử xuyên biên giới và mua sắm trực tuyến an toàn.

Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12-12 sẽ diễn ra lúc 9 giờ ngày 11-12 tại sân khấu chính của sự kiện. Người tham quan còn có cơ hội nhận mã ưu đãi, tìm hiểu sản phẩm qua mã QR, được hướng dẫn cài đặt ứng dụng, thanh toán an toàn và nhận diện rủi ro, lừa đảo trên môi trường số. Các mã ưu đãi nhận tại sự kiện có thể sử dụng trên các nền tảng đến hết ngày 16-12.

Không chỉ là tuần lễ kích cầu mua sắm cuối năm, Online Friday 2026 hướng đến thu hẹp những khoảng cách trong tiếp cận và phát triển thương mại điện tử thông qua 5 trụ cột: không khoảng cách vùng miền, quy mô, thế hệ, kỹ năng và pháp lý.

Thông qua chuỗi hoạt động trên toàn quốc từ ngày 10 đến 16-12, Ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, sản phẩm OCOP, mở rộng cơ hội kinh doanh trên nền tảng số và nâng cao nhận thức về mua sắm trực tuyến an toàn, minh bạch.

Doanh nghiệp, nhà bán hàng và các đơn vị cung cấp giải pháp có nhu cầu tham gia có thể đăng ký tại cổng thông tin chính thức onlinefriday.vn trước ngày 30-11-2026.

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