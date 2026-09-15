Đơn hàng online tăng, vì sao chủ Giao Hàng Nhanh và Ahamove lại giảm 94% lợi nhuận?

(GLO)- Dù thương mại điện tử tiếp tục mở rộng, Công ty cổ phần Đầu tư SCommerce - doanh nghiệp đứng sau Giao Hàng Nhanh và Ahamove - lại ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 giảm 94,5%.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng hơn 85%, cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng quy mô nhưng hiệu quả sinh lời sụt giảm mạnh.

Theo thông tin tài chính được SCommerce công bố, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt khoảng 137,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm mạnh so với mức 1.790,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Giao Hàng Nhanh là một trong những đơn vị logistics lớn tại Việt Nam. Ảnh: GHN

Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế của SCommerce còn 92,4 tỷ đồng, giảm 94,5% so với hơn 1.687,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Mức sụt giảm này khiến các chỉ số sinh lời của doanh nghiệp đi xuống đáng kể. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) giảm từ 31,67% xuống 1,21%, trong khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 54,91% xuống 2,68%.

Điểm đáng chú ý là lợi nhuận giảm sâu trong khi quy mô tài chính của SCommerce lại tăng. Tại ngày 30-6-2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt khoảng 3.451 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng 85,1%, lên hơn 4.180 tỷ đồng, so với khoảng 2.255 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 0,73 lần lên 1,21 lần.

Đáng chú ý nhất là dư nợ ngân hàng tăng lên khoảng 2.048-2.049 tỷ đồng, cao hơn 2,3 lần cùng kỳ. Bên cạnh đó, SCommerce phát sinh hơn 564,5 tỷ đồng nợ trái phiếu, trong khi cùng kỳ năm trước chưa ghi nhận khoản nợ này.

Tổng tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp cuối tháng 6 đạt khoảng 7.631 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm 2025.

Thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục mở rộng, kéo theo nhu cầu giao nhận, kho vận và các dịch vụ logistics. Tuy nhiên, doanh nghiệp giao hàng phải đồng thời đầu tư vào mạng lưới trung chuyển, kho bãi, công nghệ, phương tiện và năng lực xử lý hàng hóa. Vì vậy, doanh thu hoặc sản lượng tăng nhưng nếu chi phí đầu tư, vận hành và tài chính tăng nhanh hơn phần lợi nhuận tạo ra, hiệu quả kinh doanh vẫn có thể giảm.

Trường hợp SCommerce cho thấy khá rõ sự mở rộng về quy mô: doanh nghiệp tăng mạnh dư nợ ngân hàng, đồng thời huy động thêm vốn qua trái phiếu.

Tháng 5-2026, SCommerce phát hành lô trái phiếu 580 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định 6,7%/năm. Khoản vốn này được sử dụng để phát triển trung tâm phân loại hàng hóa tại Khu công nghiệp Tân Kim, tỉnh Tây Ninh.

Một chỉ số khác cũng đáng chú ý là hệ số thanh toán lãi vay của SCommerce đã cải thiện lên 3,27 lần, so với mức âm 0,43 lần cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh đều ở mức 1,83 lần.

Điều này cho thấy bức tranh tài chính của doanh nghiệp không đơn giản chỉ là “nợ tăng, lợi nhuận giảm”. SCommerce vẫn duy trì các chỉ số thanh khoản trên 1, nhưng hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu giảm rất mạnh.

Nói cách khác, bài toán của doanh nghiệp giao nhận hiện nay không chỉ là có thêm bao nhiêu đơn hàng, mà còn là mỗi đơn hàng tạo ra bao nhiêu lợi nhuận sau khi tính toàn bộ chi phí vận hành, đầu tư và tài chính.

Với SCommerce, 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy một nghịch lý đáng chú ý: quy mô tài sản và nguồn vốn cùng tăng, nhưng lợi nhuận lại giảm sâu. Đây là dấu hiệu cho thấy tốc độ mở rộng của doanh nghiệp đang đi trước đáng kể so với khả năng tạo lợi nhuận trong kỳ.