Ngân hàng ngừng hỗ trợ chuyển khoản trên 10 triệu đồng với người dùng iPhone quá cũ

Khách hàng sẽ không chuyển khoản được trên 10 triệu đồng khi sử dụng điện thoại iPhone đời quá cũ.

Nhằm tăng cường bảo mật giao dịch số và hạn chế nguy cơ khách hàng bị lừa đảo công nghệ, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thông báo từ ngày 1.11 sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên ứng dụng TPBank và TPBank Biz đối với iPhone, iPad sử dụng iOS thấp hơn 16.7.

Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến một số giao dịch yêu cầu khách hàng xác thực khuôn mặt trên ứng dụng ngân hàng. Cụ thể, với các giao dịch tài chính, khách hàng sử dụng thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu về hệ điều hành có thể không thực hiện được xác thực khuôn mặt đối với các giao dịch chuyển khoản hoặc nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng/lần hoặc có tổng hạn mức trên 20 triệu đồng/ngày. Các giao dịch thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng/lần hoặc/ngày cũng thuộc nhóm bị ảnh hưởng.

Khách hàng sẽ không chuyển khoản được trên 10 triệu đồng từ ngày 1.11 qua app TPBank khi sử dụng điện thoại iPhone đời quá cũ. Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ngoài ra, những giao dịch tài chính khác có yêu cầu xác thực khuôn mặt theo quy định cũng sẽ không thể thực hiện trên các thiết bị sử dụng iOS thấp hơn 16.7. Trong đó có đăng nhập lần đầu, đăng nhập trên thiết bị khác hoặc qua nền tảng website, cấp lại hoặc đổi mật khẩu, thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, email và các giao dịch khác yêu cầu xác thực khuôn mặt.

TPBank khuyến nghị khách hàng đang sử dụng iPhone, iPad kiểm tra phiên bản hệ điều hành và cập nhật lên iOS 16.7 trở lên để đảm bảo quá trình giao dịch không bị gián đoạn. Nếu thiết bị hiện tại không hỗ trợ nâng cấp lên iOS 16.7 hoặc phiên bản cao hơn, khách hàng nên chuyển sang thiết bị khác đáp ứng yêu cầu về hệ điều hành.

Để kiểm tra và cập nhật phần mềm, khách hàng có thể truy cập Cài đặt (Settings) → Cài đặt chung (General) → Cập nhật phần mềm (Software Update) trên thiết bị.

Hiện nay, những dòng sản phẩm iPhone, iPad đang sử dụng hệ điều hành iOS 16.7 là từ dòng iPhone 8 đến iPhone X. Từ dòng iPhone 11 đã sử dụng hệ điều hành iOS 17 trở lên. Các sản phẩm iPhone 18 vừa được ra mắt đã sử dụng hệ điều hành iOS 27.

Như vậy, ít nhất nếu khách hàng nào đang sử dụng điện thoại iPhone ra mắt trước dòng iPhone 8 sẽ không thể thực hiện được sinh trắc học khi chuyển khoản online. Tuy nhiên, với các dòng từ iPhone 8 đến iPhone X thì cũng không thể nâng cấp lên các phiên bản cao hơn như iOS 17 hay iOS 18.

Trước đó, từ đầu tháng 3-2026, theo quy định tại Thông tư số 77/2025/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động dừng hoạt động hoặc thoát ngay lập tức khi phát hiện các nguy cơ mất an toàn, thay vì chỉ cảnh báo như trước đây. Theo đó, dựa trên tình trạng bảo mật của thiết bị, có ba nhóm chính sẽ bị chặn.

Thứ nhất là các thiết bị đã bị can thiệp hệ thống như root (với Android), jailbreak (với iPhone) hoặc mở khóa bootloader. Những thao tác này làm mất lớp bảo vệ ban đầu, tạo nguy cơ mã độc và phần mềm gián điệp xâm nhập, đe dọa an toàn tài khoản ngân hàng.

Thứ hai là thiết bị đang hoạt động trong môi trường không an toàn, như bật Android Debug Bridge (ADB), chạy trình gỡ lỗi (debugger) hoặc vận hành trong môi trường giả lập (emulator/máy ảo). Đây là những công cụ cho phép can thiệp sâu hoặc điều khiển điện thoại từ xa, nên bị đánh giá có rủi ro cao.

Thứ ba là ứng dụng bị chỉnh sửa, chèn mã lạ hoặc cài đặt từ nguồn không chính thống thay vì Google Play hay App Store. Khi phát hiện những dấu hiệu này, ứng dụng sẽ tự động thoát để bảo vệ dữ liệu và tài sản của người dùng.

Theo Mai Phương (thanhnien.vn)