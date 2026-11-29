(GLO)- Sáng 29-11, tại phường An Khê, Nhà máy Đường An Khê (Công ty CP Đường Quảng Ngãi) chính thức mở cửa thu mua mía của bà con nông dân vùng nguyên liệu 15 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai để phục vụ niên vụ ép 2026-2027.

Vùng nguyên liệu Nhà máy Đường An Khê rộng 36.000ha. Vụ mía này, do ảnh hưởng của El Niño, trung bình 1 ha mía đạt năng suất 65 tấn, giảm 5 tấn so với vụ trước.

Nhà máy Đường An Khê chính thức thu mua mía cho bà con nông dân 15 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Để thu mua hết mía của bà con nông dân với tổng sản lượng khoảng 2,3 triệu tấn trong vụ thu hoạch, nhà máy đã nâng công suất ép từ 18.000 lên 25.000 tấn mía cây/ngày.

Đồng thời, nhà máy ban hành chính sách thu mua mía là 1,12 triệu đồng/tấn mía thuần 10 chữ đường tại ruộng, tăng hơn 100.000 đồng so với vụ trước; giá cước vận chuyển tùy theo cự ly bến bãi là 165.000 đồng/tấn, cao hơn vụ trước 5.000 đồng/tấn. Với giá mía này, trung bình 1 ha sau khi trừ chi phí, người dân sẽ thu lời từ 25-30 triệu đồng.

Những chuyến xe đầu tiên vận chuyển mía từ đồng ruộng về Nhà máy Đường An Khê. Ảnh: Phi Long

Đại diện Nhà máy đường An Khê cam kết sẽ thu mua hết mía cho bà con nông dân vùng nguyên liệu và kết thúc vụ ép vào giữa tháng 5-2027.