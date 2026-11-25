(GLO)- Câu chuyện nợ quá hạn, tài sản bị ngân hàng thu giữ của Tập đoàn Mai Linh một lần nữa đặt ra bài toán đổi mới mô hình hoạt động, kiểm soát chi phí và giữ chân khách hàng đối với các doanh nghiệp trong thị trường vận tải.

Ngày 24-11, thông tin Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh thu hút sự chú ý.

Tài sản được thông báo thu giữ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất rộng 707 m² tại phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng.

Theo thông tin công bố, số lao động đăng ký của Tập đoàn Mai Linh giảm từ 5.500 người xuống còn 120 người, giảm gần 98%.

Taxi Mai Linh từng là một thương hiệu lớn. Ảnh: Ngọc Ánh/TTO

Từng là một trong những thương hiệu taxi có độ nhận diện lớn trên thị trường, Mai Linh đang đối diện những khó khăn đáng chú ý.

Sự phát triển của các ứng dụng gọi xe đã làm thay đổi thói quen đi lại của người dân. Thay vì tìm taxi trên đường hoặc gọi tổng đài, khách hàng có thể đặt xe qua điện thoại, biết trước giá cước, theo dõi hành trình và lựa chọn phương thức thanh toán. Đây là những tiện ích tạo lợi thế cạnh tranh cho các nền tảng công nghệ.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence về thị trường gọi xe Việt Nam quý I-2026 được VnEconomy dẫn lại, trong phân khúc gọi xe taxi công nghệ, Green SM chiếm 54,51% thị phần; Grab đạt 40,92% và Be chiếm 4,57%. Tổng giá trị giao dịch của thị trường gọi xe bốn bánh trong quý I đạt 580,71 triệu USD, tương ứng khoảng 153,26 triệu chuyến đi.

Một khảo sát do Rakuten Insight công bố năm 2025 cũng cho thấy Grab và Xanh SM là 2 thương hiệu được người dùng lựa chọn nhiều nhất. Trong khi đó, tỷ lệ lựa chọn các ứng dụng taxi truyền thống như Mai Linh và Vinasun lần lượt ở mức 2% và 1%.

Trong cuộc cạnh tranh mới, doanh nghiệp taxi truyền thống phải đối mặt đồng thời với nhiều sức ép: chi phí đầu tư và duy trì đội xe, nhiên liệu, nhân công, quản lý vận hành, công nghệ đặt xe và chăm sóc khách hàng. Trong khi đó, các nền tảng công nghệ có khả năng kết nối lượng lớn tài xế với khách hàng, linh hoạt điều phối phương tiện và triển khai chương trình khuyến mại.

Xu hướng điện hóa đội xe cũng đang tạo ra một mặt trận cạnh tranh mới. Xe điện được các doanh nghiệp khai thác như một hướng giảm chi phí năng lượng và đáp ứng nhu cầu di chuyển xanh. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi đòi hỏi nguồn vốn đầu tư, phương án khai thác phương tiện và hạ tầng sạc phù hợp.

Bên cạnh lợi ích về khả năng tiếp cận khách hàng, mô hình nền tảng cũng đặt ra bài toán thu nhập cho tài xế. Theo khảo sát của VnExpress tháng 9-2026, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận có sự khác biệt giữa các ứng dụng và thay đổi tùy chính sách chia sẻ.

Cùng với sự phát triển của các loại hình vận tải, yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh cũng được đặt ra rõ hơn. Bộ Công an cho biết Nghị định số 218/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP về hoạt động vận tải đường bộ đã bổ sung quy định đối với xe hợp đồng, trong đó làm rõ việc không được bán vé, nhận đặt chỗ từng hành khách hoặc tổ chức hoạt động như xe tuyến cố định.

Trong bối cảnh thị trường tiếp tục thay đổi, taxi truyền thống muốn giữ thị phần không thể chỉ dựa vào thương hiệu lâu năm hay lợi thế về số lượng phương tiện. Việc đầu tư công nghệ đặt xe, nâng chất lượng phục vụ, minh bạch giá cước, tối ưu chi phí và từng bước chuyển đổi phương tiện sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh.

Cuộc đua trên thị trường taxi vì thế không đơn thuần là sự đối đầu giữa xe truyền thống và xe công nghệ, mà là phép thử về năng lực đổi mới, quản trị và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của hành khách.