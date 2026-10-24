VinFast sắp thử nghiệm 200 taxi không người lái: Không có tài xế, xe chạy bằng cách nào?

(GLO)- Cuối năm 2027, VinFast dự kiến thử nghiệm 200 taxi tự lái cấp độ 4 tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh). Xe có thể tự nhận diện chướng ngại vật, xử lý tình huống và di chuyển mà không cần tài xế trong phạm vi cho phép.

Chương trình hướng đến công nghệ tự lái cấp độ 4, cho phép phương tiện tự thực hiện các nhiệm vụ lái xe mà không cần con người can thiệp trong điều kiện vận hành xác định.

VinFast sẽ bắt đầu thử nghiệm xe tự lái ở khu đô thị Vinhomes Green Paradise vào cuối năm 2027. Ảnh: VinFast/TTO

Theo phân loại của Hiệp hội Kỹ sư ô tô quốc tế (SAE), công nghệ lái tự động được chia thành 6 cấp độ, từ 0-5. Ở cấp độ 4, phương tiện có thể tự đảm nhiệm toàn bộ nhiệm vụ lái trong phạm vi hoạt động được thiết kế mà không cần người lái tiếp quản. Nếu gặp tình huống vượt quá khả năng xử lý, hệ thống phải có phương án đưa xe về trạng thái an toàn.

Để vận hành, xe tự lái cần kết hợp hệ thống cảm biến, định vị và phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI). Camera, radar hoặc LiDAR có thể được sử dụng để thu thập thông tin về đường sá, phương tiện, người đi bộ và chướng ngại vật xung quanh.

Dữ liệu sau đó được hệ thống phân tích nhằm xác định vị trí, dự đoán diễn biến giao thông và lựa chọn phương án di chuyển. Chẳng hạn, khi phát hiện người đi bộ chuẩn bị băng qua đường, xe phải đánh giá khoảng cách, hướng di chuyển và nguy cơ va chạm để quyết định giảm tốc hoặc phanh. Các lệnh điều khiển được truyền đến hệ thống lái, chân ga và phanh.

Toàn bộ quy trình vận hành gồm 5 bước: quan sát, nhận diện, dự đoán, quyết định và thực hiện. Hệ thống liên tục lặp lại chu trình này trong suốt hành trình.

Ngày 1-6-2026, VinFast công bố hợp tác với NVIDIA và Autobrains phát triển chương trình taxi tự lái cấp độ 4 dành cho thị trường Đông Nam Á. Theo thông tin từ doanh nghiệp, chương trình hướng đến kết hợp nền tảng tính toán NVIDIA DRIVE Hyperion 10 với công nghệ AI của Autobrains.

Tuy nhiên, việc đưa xe tự hành vào môi trường giao thông thực tế vẫn đặt ra nhiều thách thức. Mật độ phương tiện cao, tình huống giao thông khó dự đoán và hành vi tham gia giao thông đa dạng đòi hỏi hệ thống phải được kiểm chứng nghiêm ngặt về độ an toàn và khả năng xử lý sự cố.

Nếu được cấp phép và triển khai đúng kế hoạch, chương trình thử nghiệm 200 taxi tại Cần Giờ sẽ là bước tiến đáng chú ý trong quá trình phát triển dịch vụ robotaxi tại Việt Nam. Kết quả thực tế sẽ giúp đánh giá khả năng vận hành của công nghệ, trước khi tính đến việc mở rộng phạm vi hoạt động.